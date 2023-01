Letingen i ruinene pågår, og tallet på døde øker.

20 personer er nå bekreftet døde, melder nyhetsbyrået AFP.

Minst 73 er skadet, mens 40 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

De russiske rakettangrepene på ukrainske byer lørdag var det største på to uker.

Ukrainas luftforsvar sier at 25 av 38 russiske raketter som ble sendt mot landet ble skutt ned i går.

Boligblokk raste sammen

Russland rettet en ny angrepsbølge med krysserraketter mot Ukraina lørdag, og det er også meldt om eksplosjoner i andre deler av landet, blant annet Kyiv, der luftvernet er satt i virksomhet.

Lokale myndigheter melder også at infrastruktur er truffet i Kharkiv og Lviv.

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn.

En ni etasjers boligblokk er truffet og har rast sammen, ifølge president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

En boligblokk er truffet og har rast sammen. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / Reuters

Blant de rammede skal det være seks barn, opplyser de lokale myndighetene om de som er kommet til sykehus fra bygget som raste sammen.

Fra ruinene av boligblokken har det også blitt hentet ut overlevende. 15 personer skal være reddet ut, sier en talsperson for den ukrainske presidenten ifølge BBC.

Redningsarbeiderne hører skrik inne fra den sammenraste bygninger, melder ukrainske medier.

Tykk tåke over byen

Lørdag kveld sier Ukrainas energiminister til journalister at de neste dagene vil bli vanskelige for landet, etter at flere deler av energiforsyningen er blitt truffet av russiske angrep.

– Rakettangrep mot anlegg med kritisk infrastruktur pågår i Kyiv, skriver regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko på Telegram lørdag morgen.

Ifølge energidepartementet er det innført strømutkoblinger i store deler av landet på grunn av skadene på energiforsyningen.

Kyivs ordfører, Vitaliy Klitschko, sier østsiden av byen ble rammet av angrep. Der befinner det seg flere kraftanlegg.

Klitschko sier at rester av innkommende missiler har falt ned i Holosiivskij-distriktet, over et område der det ikke bor folk. Ingen mennesker er rammet.

Ifølge CNN har det lagt seg en tykk tåke over mye av byen. Det gjør det vanskelig å identifisere akkurat hvor angrepet rammet. Det var lørdag ikke meldt om skadde etter angrepet.

Ukrainske myndigheter melder om eksplosjoner i Kyiv og at et russisk angrep mot infrastrukturen i byen er i gang. Du trenger javascript for å se video. Ukrainske myndigheter melder om eksplosjoner i Kyiv og at et russisk angrep mot infrastrukturen i byen er i gang.

Sist gang den ukrainske hovedstaden ble angrepet, var nyttårsaften.

Det var branner i området der blokken raste sammen etter angrepet, viser bilder fra stedet. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Eksplosjoner i Zaporizjzja og Kharkiv

To andre ukrainske byer rapporterer også om eksplosjoner tidlig lørdag. Offentlige ukrainske tjenestemenn sier eksplosjoner ble hørt sørøst i Zaporizjzja og nordøst i Kharkiv.

«Fienden angriper Zaporizjzja igjen. Ingen detaljert informasjon ennå om eksplosjoner eller skader,» skriver Zaporizhzhias byrådssekretær Anatolii Kurtev på Telegram.

Redningsarbeidere gjennomsøker en sammenrast boligblokk. Flere er bekreftet døde, og flere titalls er på sykehus. Foto: VITALII MATOKHA / AFP

Kharkiv-ordfører Ihor Terekhov sier at Russland har avfyrt fire S-300-missiler, hvorav to traff byen.

Et av missilene traff like ved varmekraftverket i Kharkiv, men skal ikke ha skadet kraftverket.