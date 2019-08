Voldsom eksplosjon i København

Politiet sier at de har fått meldinger om et høyt smell ved Nordhavn stasjon på Østerbro i København. Stasjonen er evakuert, og togtrafikken innstilt, skriver Berlingske Tidende.

Eksplosjonen skal ha skjedd rundt klokken 22.30, men det er ikke kommet noe klarhet i hva som har skjedd.

Politiet kan foreløpig ikke si mer enn at de er på stedet. Politiet bekrefter ovenfor Ekstra Bladet at ingen er skadd i eksplosjonen.

– Jeg kan bekrefte et høyt smell. Vi undersøker saken, mer kan jeg ikke si nå, sier vaktsjef Lars Vestervig i København-politiet til Berlingske Tidende.

Ekstra Bladet melder også om at mange ruter er knust, og at et stort område er sperret av. Et vitne forteller til avisen at vedkommende hørte tre eksplosjoner.

Ifølge Ekstra Bladet kom politiets bombeteam til stedet klokken 23.30.

Røyk

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau skal eksplosjonene ha funnet sted i eller ved bygget til skatteetaten, som ligger i Østbanegade, tett ved Nordhavn stasjon.

Ifølge B.T. kommer det røyk fra en bygning i området, men det er uklart om dette er hos skatteetaten.

Beboere har meldt til Ekstra Bladet at bygninger i området ble rystet av eksplosjonene.

Alle DSB-tog mellom Østerport og Hellerup er innstilt på grunn av eksplosjonen, melder DSB på Twitter.

En passasjer som befant seg på en buss i området skriver på Twitter at det var et voldsomt smell.

