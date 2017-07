Voldsom brann på musikkfestival i Barcelona

Den elektroniske festivalen arrangeres i parken Can Zam i sentrum av Barcelona.

Ingen personer er meldt skadd, skriver den spanske avisa El Pais. Brannen skal ifølge avisa ha startet på den sentrale scenen under et pyroteknisk show.

Fotballspilleren Alex Lopez har lagt en video av den voldsomme brannen på Twitter.

Kl. 23.42 meldte brannvesenet i Barcelona at brannen var slukket. Scenen og tårnet på hovedscenen er helt ødelagt, og står i fare for å rase sammen. Brannvesenet skriver at 22.143 mennesker ble evakuert.