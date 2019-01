– Dette er verre enn under Robert Mugabe, sa opposisjonsleder, Nelson Chamisa på en pressekonferanse tirsdag. Ifølge Chamisa blir folk arrestert midt på natten og dratt ut på gaten og banket opp av sikkerhetsstyrkene.

Ifølge opposisjonspartiet, Movement for Demokratic Change (MDC) er 12 mennesker drept og flere hundre såret i sammenstøtene de siste to ukene.

Nelson Chamisa, som leder Bevegelsen for demokratisk endring (MDC) sier overgrepene er verre enn under Mugabe, som ble styrtet for 14 måneder siden. Foto: JEKESAI NJIKIZANA / AFP

Jurister marsjerte mot grunnlovsdomstolen i Harare tirsdag i protest mot det de mener er manglende rettssikkerhet i landet.

– Rettssikkerheten er trampet på så grundig at den ikke lenger eksisterer, sier menneskerettighetsadvokaten, Beatrice Mtetwa.

Rettssikkerheten er blitt trampet på, sier menneskerettighetsadvokat, Beatrice Mtetwa. Her fra en protestaksjon advokater holdt i Harare tirsdag. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Videoer, som den Sky News har fått tak i, viser at sivilkledd og uniformert politi slår og sparker folk som er blitt arrestert. BBC har møtt kvinner som sier at de er blitt voldtatt av sikkerhetsstyrkene.

Generalene har stor makt

President Emmerson Mnangagwa, skriver på Twitter at de som er ansvarlige skal bli stilt til ansvar. Men presidenten har ikke full kontroll over situasjonen i landet, sier zimbabwekjenner, professor Helge Rønning, ved Universitetet i Oslo.

– Sikkerhetsstyrkene er under ledelse av visepresident, Constantino Chiwenga, generalen som styrtet Mugabe. Han spiller rollen som «bad cop».

President Emmerson Mnangagwa er «good cop», som snakker om forsoning og at de som har vært ansvarlige for volden skal stilles til ansvar, sier Rønning.

Er de «good cop» og «bad cop»? President Emmerson Mnangagwa (tv) og visepresident og general Constantino Chiwenga. Foto: JEKESAI NJIKIZANA / AFP

Om Mnangagwa sier Rønning at han trolig ønsker å slå ned på dem som står for overgrepene, men at han ikke har makt til å gjøre det.



– Kommentatorer i Zimbabwe har sagt at det er sikkerhetsstyrkene som styrer politikken, ikke omvendt, sier Rønning.

De reelle makthaverne i Zimbabwe er hæren og sikkerhetsstyrkene, sier professor Helge Rønning Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Økonomisk krise bak protester

Den økonomiske krisa i landet er bakgrunnen for det som skjer, ifølge Rønning:

– Det er en økonomisk krise i Zimbabwe som har vart i mange år. «Den skal vi løse», sa Mnangagwa da han kom til makten. Men etter valget var det mange demonstrasjoner mot måten valget var gjennomført. Disse ble slått hardt ned og flere ble drept av sikkerhetsstyrkene.

– Dette førte til at de store investeringene man ventet seg fra vestlig side ikke kom, fordi investorene avventet hvordan den politiske situasjonen ville utvikle seg, sier Rønning.

Og dette sammen med en omfattende korrupsjon gjør at landet ikke er i stand til «å være åpent for nye investeringer» slik Mnangwa hevder og ønsker. De avtalene Zimbabwe har fått, er relativt beskjedne løfter fra Kina og Russland, først og fremst i gruvedrift, blant annet diamanter.

Til makten på skuldrene til generalene

– Mnangagwa kom til makten på skuldrene til hæren etter at Robert Mugabe ble styrtet, sier Rønning. Presidenten prøver nå å gå inn i samme rolle som Mugabe hadde, men det er han ikke i stand til.

Rønning sier det er hæren som har makten i Zimbabwe, at de sitter i alle sentrale posisjoner, inkludert vervet som visepresident. Flere av ministrene er tidligere generaler.

Nasjonal samlingsregjering

I tillegg til at det må kommer penger inn i landet, sier Rønning at nye investeringer også forutsetter en politisk løsning:

– Det må komme en form for enighet mellom opposisjon og regjering, kanskje en nasjonal samlingsregjering? Og hæren må nøytraliseres, sier Rønning.

Men han legger til at hæren tjener på dagens situasjon og at opposisjonen ikke nødvendigvis vil samarbeide med Mnangagwa. Medlemmer av opposisjonen og kirkelige ledere blir fortsatt arrestert i Zimbabwe.