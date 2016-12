Vladimir Putin bekrefter våpenhvile i Syria

Det var i et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu og utenriksminister Sergej Lavrov at den russiske presidenten Vladimir Putin kunngjorde at det nå er oppnådd enighet om en våpenhvile i Syria.

Les også: Assad kontrollerer heile Aleppo igjen

Det syriske nyhetsbyrået SANA har også bekreftet at den syriske hæren innstiller alle operasjoner fra midnatt natt til 30. desember.

Men hæren vil fortsette kampen mot det den definerer som terrororganisasjoner. Dette inkluderer IS og det som tidligere var kjent som Nusrafronten.

Personell fra Den røde halvmåne i Syria søker etter overlevende etter flyangrep mot den opprørerholdte byen Douma i november. Foto: ABD DOUMANY / Afp

President Vladimir Putin sier at Russland og Tyrkia vil være garantister for fredsavtalen, men sa samtidig at Russland vil redusere sitt militære nærvær i Syria.

Russland har i dag store flystyrker og også rådgivere og spesialsoldater i Syria som støtter den syriske presidenten Bashar al-Assad og hans regime.

– Jeg støtter forslaget fra forsvarsdepartementet om en reduksjon av vår militære tilstedeværelse i Syria, sier Putin, men understreker at støtten til den syriske presidenten Bashar al-Assad står fast.

Les også: Vil dele inn Syria i selvstyrte soner

Opposisjonen støtter avtalen

Den nasjonale koalisjonen for Syria, en paraplyorganisasjon for flere opposisjonsgrupper i landet, sier at de støtter den nye avtalen.

Den nasjonale koalisjonen uttrykker sin støtte til avtalen, og oppfordrer alle partier til å overholde den, sier talsmannen Ahmed Ramadan til nyhetsbyrået AFP.

Planen er at partene i konfliktenskal møtes i Kasakhstans hovedstad Astana i midten av januar for å drøfte en mer permanent fredsløsning.

Regjeringsstyrker står på toppen av en ødelagt tanks i det myndighetskontrollerte området av Aleppo. Foto: OMAR SANADIKI / Reuters

Den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu sa i et intervju med en tyrkisk TV-stasjon torsdag det samtidig er nødvendig at alle utenlandske soldater forlater Syria.

Han nevnte spesielt de sjiamuslimske styrkene fra den libanesiske organisasjonen Hizbollah, som er støttet av Iran.

Det er uklart om Iran også har sagt seg villig til å være garantist for den nye våpenhvilen i Syria.

Les også: Propagandakrigen

Tyrkia vil ikke forhandle med Assad

Men Çavusoglu sier også det er uaktuelt for Tyrkia å forhandle direkte med den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Han sa også at de planlagte forhandlingene i Astana ikke vil være et alternativ til den fredsprosessen som skjer innenfor rammen av FN i Genève.

– Dette er ikke et alternativ til Genève. Dette er et supplement, sier Çavusoglu.

Det tyrkiske utenriksdepartementet sendte i ettermiddag ut en pressemelding der heter at partene i konflikten i Syria er enig om å stoppe alle krigshandlinger, også fra luften.

Det er også enighet om ikke å ta kontroll over nye områder.