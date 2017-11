Vitner: Stridsvogner på vei mot Zimbabwes hovedstad

Vitner forteller om en lang kolonne av militærkjøretøy, og ifølge Reuters er minst seks stridsvogner observert i nærheten av hovedstaden.

To av dem skal stå parkert ved hovedveien fra Chinhoyi til Harare, rundt 20 kilometer utenfor byen.

Mandag kom landets forsvarssjef, Constantino Chiwenga, med en advarsel til president Robert Mugabe: Hæren vil gripe inn hvis Mugabe fortsetter å kaste ut tidligere frigjøringskjempere av regjeringspartiet.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa Chiwenga.

Det ble bråk da Mugabe kastet visepresident Emmerson Mnangagwa ut av partiet ZANU-PF for en uke siden, og truet med å sparke over 100 partimedlemmer med bånd til Mnangagwa.

Den nå avsatte visepresidenten skal ha havnet i konflikt med Mugabes kone, som nå ser ut til å overta makten etter 93 år gamle Mugabe.

Frem til nylig var Mnangagwa regnet som den mest sannsynlige arvtakeren.

Robert Mugabe med kona Grace på et valgmøte i forrige uke. Foto: Jekesai Njikizana / AFP

Hevder partiet er infiltrert

Mnangagwa har nå forlatt landet, men sier han vil komme tilbake og kjempe for ledervervet i partiet. Han er tidligere forsvarsminister, og skal ha mektige forbindelser i militæret.

Chiwenga hevder regjeringspartiet ZANU-PF er infiltrert av personer som vil ødelegge partiet fra innsiden, og mener Zimbabwe er i krise.

Robert Mugabe har styrt Zimbabwe i over 30 år. Det ventes at han vil stille til gjenvalg neste år, men at han vil utpeke kona Grace til visepresident på partikongressen i desember.

Fru Mugabe og Mnangagwa har hatt en langvarig konflikt der Mugabe har hevdet at Mnangagwa planlegger et kupp, mens Mnangagwa blant annet har hevdet at han ble forgiftet av iskrem fra Mugabes meierifirma.

Konflikten skal ha splittet regjeringspartiet, der tidligere frigjøringsforkjempere hadde priviligerte posisjoner. Nå har blant annet ungdomspartet stilt seg bak Grace Mugabe.