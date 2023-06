Mannen som gikk til angrep på flere barn med kniv i en park i Annecy i sørøst Frankrike torsdag morgen hadde ikke et terrormotiv, ifølge en fransk statsadvokat.

Motivet for knivangrepet er ikke kjent. I følge vitner løp han rundt og gikk til angrep på tilfeldige personer i parken.

ÅSTEDET: Politi er på åstedet der mannen gikk til angrep på flere barn. Foto: Florent Pecchio / AP

Mannen er syrer i begynnelsen av 30-årene.

Han har fått innvilget asyl i Sverige, Italia og i Sveits men søkte også om asyl i Frankrike.

I følge den franske TV-kanalen BFM fikk han avslag på den franske asylsøknaden fire dager før angrepet. Han er ikke tidligere kjent av fransk etterretningstjeneste.

Trebarnsfar

Gjerningsmannen er trebarnsfar. Hans eks-kone er i likhet med ham, syrisk flyktning men har nå svensk statsborgerskap. Ekteparet skilte seg i fjor.

Mannen ankom Annecy i november 2022 og oppholdt seg lovlig i landet da han hadde asyl i Sverige.

ASYLSØKER: Gjerningsmannen søkte asyl i Frankrike.

Han hadde ikke fast bopel. De siste ukene hadde han sovet i en trappeoppgang i en boligblokk.

– Han la seg tidlig, ved 18-19 tiden, sier Damien 39, beboer i blokka.

– Han stelte seg, pusset tenner og klippet neglene. Når jeg dro på jobb om morgenen, var han ikke der. Jeg trodde han hadde dratt på jobb.

Satt hver dag på en benk i parken

Vitner forteller til den franske avisen Le Dauphiné Libéréat de så gjerningsmannen sitte på en benk i parken der angrepet skjedde, hver dag de siste to månedene.

Han var alene og oppførte seg rart, hevder vitnene. De forteller at han ofte sang for seg selv og virket oppskjørtet.

– Vi lurte på om han ikke tok medisiner eller dopet seg. Han virket isolert og forstyrret, sier vitner til BFM TV.

Franske påtalemyndigheter bekrefter at gjerningsmannen ikke var påvirket av narkotika eller alkohol da knivangrepet skjedde.

President Emmanuel Macron på sykehusbesøk

Emmanuel og Brigitte Macron besøkte tidligere i dag sykehuset i Grenoble der tre av de fire barna er innlagt.

Deretter dro presidenten videre til Annecy for å besøke den ene mannen som ble hardt skadd.

Han ble utsatt for flere knivstikk samt at han ble truffet av et skudd som ble avfyrt av politiet.

President Macron uttalte torsdag at angrepet etterlot nasjonen i sjokk og kalte det «feigt».