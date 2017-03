Vitne til flyplasskytingen i Paris: – Trodde ikke vi kom til å overleve

En 39 år gammel mann ble i 08.30-tida lørdag morgen skutt og drept av sikkerhetsstyrker på Paris-flyplassen Orly, etter at han forsøkte å stjele et våpen fra en soldat.

Mannen hadde tidligere på dagen skutt og skadet en politibetjent i veisperring nord for Paris og deretter truet til seg en bil. Det er blitt meldt at han er kjent hos e-tjenesten, men ifølge påtalemyndigheten står han ikke oppført i databasen over folk som anses for å true rikets sikkerhet, ifølge AP.

Overvåkningsbilder viser det som skal være gjerningsmannen liggende på flyplassgulvet. Foto: - / AFP

Ifølge påtalemyndigheten har han ni punkter på rullebladet, inkludert ran og narkotikaforbrytelser. De har ikke gått ut med navn eller nasjonalitet.

Fryktet for livet

Et øyevitne forteller om dramatiske scener på flyplassen, da mannen gikk til angrep på en kvinne som var del av en gruppe på tre soldater.

– Mannen holdt kvinnen fast i nakken. Samtidig holdt han fast i armen og våpenet hennes. Da skjønte vi at det var alvor, og begynte løpe. Vi hørte to skudd, sier et uidentifisert vitne til medier utenfor flyplassen.

Et annet øyenvitne, en kvinne, forteller at hun hørte opptil fem skudd. Hun sier det oppsto tilløp til panikk da de forsto hva som skjedde.

Angrepet førte til et enormt politipådrag på Orly. Foto: Thibault Camus / AP

– Vi fikk beskjed om å løpe. Det brøt ut panikk og folk ble dyttet. Noen falt over ende, sier kvinnen.

– Jeg trodde ikke at vi kom til å overleve, legger hun til.

Øyenvitne Meredith Dixon forteller at også flyplassansatte opptrådte panisk, og at evakueringen ikke ble koordinert av politi eller sikkerhetspersonell.

– Det var komplett kaos, sier hun til BBC.

– Det var ingen alarmer. Ingen beskjeder over høyttaleranlegget. Ingen organisering. Folk begynte bare å løpe, sier hun videre.

Soldaten som ble angrepet tilhørte den såkalte Sentinelle-styrken, som ble utplassert etter terrorangrepene mot Charlie Hebdo i Paris i 2015. Dette er fjerde gang en av dem har blitt utsatt for et angrep, ifølge Ap.

– Radikalisert muslim

Mannen brukte ifølge Le Parisien en pumpehagle i angrepet mot veisperringen 90 minutter tidligere. Kjøretøyet, som han senere forlot, ble funnet sammen med en blodig T-skjorte. Politikvinnen som ble skutt oppgis å være lettere skadd.

Mannen truet deretter til seg en Citroën Picasso som ble funnet i nærheten av flyplassen. Hva som skjedde med våpenet i det første angrepet er uklart.

Motivet for angrepet er ikke kjent.

Ingen terrorgrupper har tatt på seg skylda for hendelsen, og fransk politi avviser påstander om at det skal ha vært flere gjerningspersoner.