Vitne kalte Trumps telefonsamtale sjokkerende og utrolig

Den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina 25. juli, står sentralt i riksrettshøringen i den amerikanske kongressen.

Oberstløytnant Alexander Vindman er rådgiver og Ukraina-ekspert i Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC). Han fortalte at han oppfattet det som «upassende» av presidenten å kreve at en politisk motstander skulle etterforskes av en fremmed stat.

– Ærlig talt så kunne jeg ikke tro hva jeg hørte. Det var trolig et element av sjokk, sa han.

Han karakteriserte det han hadde hørt gjentatte ganger som upassende og bekymringsfullt.

Jeg fryktet at dette skulle undergrave vår nasjonale sikkerhet. Alexander Vindman, USAs nasjonale sikkerhetsråd

Tvilte aldri

Vindman formidlet sin bekymring til sine overordnede i NSC, av det han kalte pliktfølelse.

– Jeg visste umiddelbart, uten tvil, at jeg måtte rapportere dette videre, sa han.

Han sa også at han hadde diskutert samtalen med sin tvillingbror som er jurist i NSC, pluss en ikke navngitt person «i etterretningssystemet».

RØRT: Alexander Vindman, som er sønn av en ukrainsk immigrant, og selv kom til USA som barn, satte tydelig pris på all honnør han fikk for sin innsats for landet. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP/NTB Scanpix

Nektet å si navn

Vindman ble gjentatte ganger spurt hvem denne kontakten var, av republikanske utspørrere, Hver gang ble dette avbrutt av demokratenes komiteleder Adam Schiff, som sa at poenget med utspørringen ikke er å avsløre hvem den anonyme varsleren er.

Identiteten til varsleren er ikke kjent, utover at han er en CIA-offiser som tidligere arbeidet i NSC. Det var denne personen som først lekket innholdet i samtalen til offentligheten, før referatet ble frigjort av Det hvite hus.

– Han ba om en tjeneste av politisk art

Jennifer Williams, som er en rådgiver for visepresident Pence, bekreftet innholdet i den mye omtalte telefonsamtalen. Hun sa hun oppfattet det som «uvanlig» at presidenten ba en utenlandsk statsleder «om en tjeneste av politisk art».

Williams hadde ikke rapportert dette videre, og begrunnet det med at referatet hele tiden var tilgjengelig for hennes overordnede. Hun sa hun ikke hadde snakket om dette med noen andre.

VITNET: Jennifer Williams er rådgiver for visepresident Mike Pence. Foto: LOREN ELLIOTT / Reuters/NTB Scanpix

– Viser press

Demokratene i Kongressen mener at utskriften av samtalen og vitneutsagnene viser at Trump forsøkte å presse Zelenskyj til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

De mener Trump gjorde dette i håp om å få fram negative opplysninger som kunne svekke Biden seniors kandidatur i presidentvalgkampen.

ANGREP VINDMAN: Republikaneren Jim Jordan (i midten), (t.h.) Steve Castor og Mike Conaway (t.v.) Foto: POOL / Reuters/NTB Scanpix

Sådde tvil om lojalitet

Republikanerne i Kongressen avviser at presidenten har gjort noe galt, og forsøkte å slå tvil om Vindmans lojalitet. De pekte på at han i sommer ble tilbudt stillingen som forsvarsminister i Ukraina. Til dette svarte Vindman at han hadde meldt fra om dette til sin overordnede. Han kalte tilbudet «latterlig» i lys av hans «lave rang».

Dette angrepet på Vindmans integritet opprørte flere demokratiske representanter som viste til hans militære rulleblad. Det ble vist til at han ble såret i strid i Irak, og er dekorert med den høythengende militære utmerkelsen Purple Heart.

Skryt fra tidligere forsvarssjef

Mens høringen pågikk ble USAs tidligere forsvarssjef, Joseph Dunford, intervjuet av CNN. Dunford sa at Vindman er «en profesjonell, kompetent, patriotisk og lojal offiser som har gjort en ekstraordinær innsats for nasjonens sikkerhet, både i fredstid og i strid».

ORDSTYRER Adam Schiff (Demokrat) og Devin Nunes (Republikaner) ledet utspørringen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP/NTB Scanpix

– Akt 1 av sirkuset

Ved slutten av dagen sa Republikanernes sjefutspørrer Devin Nunes at det ikke er kommet fram noe nytt. Han mente hele greia har vært bortkastet tid.

– Vi er ikke nærmere riksrett nå enn for tre år siden, sa han, da det han kalte «akt 1 av dagens sirkus», var over.

Mens høringen pågikk, kom det en jevn strøm av tweets og retweets fra Det hvite hus. Demokratenes riksrettssak faller sammen, presidenten har ikke gjort noe galt, det var ikke noe press mot Zelenskij, var blant gjengangerne.

Ifølge New York Times avviser staben i Det hvite hus at det er kommet fram noe nytt i dag. Demokratene derimot håper at dagens vitneavhør har skadet presidentens sak.

Riksrettshøring tirsdag, del 1 Du trenger javascript for å se video.

Videre fremover

Dagens høring var tredje dag i prosessen, som fortsetter utover kvelden med Kurt D. Volker, som er USA tidligere utsending til Ukraina, og Timothy Morrison, Europa- og Russland-ekspert i NSC. Begge overvar flere møter i og om Ukraina, og Morrison hørte telefonsamtalen 25. juli.

Onsdag skal Gordon D. Sondland, amerikansk EU-ambassadør vitne, samt Laura K. Cooper som er 2. statssekretær i forsvarsdepartementet med ansvar for Russland, Ukraina og Eurasia, og viseutenriksminister David Hale.

På torsdag skal Fiona Hill, tidligere direktør i NSC, vitne. Det er ventet at hun vil utdype sin oppfatning av det som hun har kalt et «mareritt » der private interesser blir plasser over nasjonens interesser. Hun skal også forklare hva John Bolton, presidentens tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, visste.