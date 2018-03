Viste frem ny elektrisk superbil

De fleste bilprodusentene er samstemte i at fremtiden er elektrisk, og nå lages det biler som konkurrerer med hastigheten til de raskeste sportsbilene.

Bilmessen i Geneve regnes som et utstillingsvindu for bilprodusentene og samler hvert år mange tusen bilinteresserte fra hele verden. Det er 88. gang den arrangeres.

Vippes ned fra tronen

Onsdag ble bilen Rimac Concept 2 vist frem for publikum, en bil som har ikke mindre enn 1914 hestekrefter, og gjør unna 0-100 kilometer i timen på under to sekunder. Dermed må veletablerte bilprodusenter som Porsche og Lamborghini finne seg i å bli vippet ned fra tronen som de med raskest aksellerasjon. Det har vært et velkjent konkurransefortrinn i mange år å ha bilen som når 100 fortest.

Med nesten 2000 hestekrefter under panseret, kjører denne elektriske bilen fra de fleste. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Ifølge den kroatiske produsenten av den elektriske Rimac-bilen, har den mulighet til å nå det magiske tallet på bare 1,95 sekunder. Til sammenligning skal Porsches bensindrevne 911 Carrera komme opp i 100 kilometer i timen på 4,5 sekunder.

16,5 millioner

Hestekrefter er langt fra gratis, og hvis du vurderer å kjøpe en ny elektrisk superbil, har bilen fra Rimac fått en prislapp på 1,7 millioner euro, eller rundt 16,5 millioner norske kroner. Det skulle dermed bety at dette ikke er en bil som er ment for de store massene.

Fossile hestekrefter

Også de veletablerte produsentene viste frem sine nye biler på messen i Geneve. Italienske Lamborghini presenterte modellen Huracan Performante Spyder, som også er raskere enn de fleste. 3,1 sekunder fra 0-100 bør være raskt nok for de fartsinteresserte. Dette er en lettere og kraftigere versjon av basismodellen.

Italienske Lamborghinis nyeste bil ble vist frem i Geneve, kabrioletutgaven av sin Huracan Performante. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Men, så langt har ikke Lamborghini klart å presentere en elektrisk bil. Produsenten skal jobbe med å utvikle en konseptmodell helt uten batterier, men denne er foreløpig bare på tegnebrettet.

Også spanske Seat viste frem sin nyeste elektriske bil, en CUPRA e-racer. Det samme gjelder Porsche, som viste sin Mission E Cross Turismo. Det Volkswagen-eide selskapet bak, mener motorytelse og batterikapasitet blir mer og mer viktig og at de nye bilene vil være i stand til å kunne hurtiglades på 800 volt. De går dermed forbi Teslas 480-volts superladere.

Porsches nye elektriske bil skal kunne hurtiglades på 800 volt, ifølge produsenten. Foto: Martial Trezzini / AP

Vil høre motorlyden

– Hvis du vil ha det gøy på banen med en rask elektrisk bil i dag, er det klart den kan være raskt oppe i 100 kilometer i timen, men hvis du vil kjøre mer enn èn runde, har du et problem, sier toppsjefen for Lamborghini, Stefano Domenicali. Han sier at det fortsatt er mange bilentusiaster som vil høre motorlyden, og at det er grunnen til at etablerte produsenter som Lamborghini blir en sterkere og sterkere merkevare.