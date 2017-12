Viser frem et Grønland med dype daler og lange canyoner

Visualiseringen er svært viktig for å forstå hvordan verdens største øy kommer til å reagere på at verden blir stadig varmere, skriver BBC.

Grønland mister årlig rundt 260 milliarder tonn is, og forskere er opptatt av hvordan smeltingen vil utvikle seg i fremtiden.

Grønlandsisen Ekspandér faktaboks Totalt isdekket område: 1.799.000 kvadratkilometer

Totalt isvolum: 2.990.000 kubikkkilometer

Gjennomsnittstykkelse: 1673 meter

Største tykkelse: 3488 meter

Kilde: BBC

Et prosjekt kalt BedMachine har samlet inne alle data som er hentet inn siden 1993 om hva som ligger under og rundt innlandsisen på Grønland.

Deretter har kartavdelingen til BAS satt sammen en visualisering som ble lagt frem på det årlige høstmøte til Den amerikanske geofysiske union (AGU), verdens største årlige samling av planetforskere.

Grønlands Grand Canyon.er over 750 kilometer lang, 800 meter dyp og ti kilometer bred. Foto: BAS

Verdens lengste canyon

Visualiseringen gir blant annet bedre forståelse av er det som er kjent som Grønlands Grand Canyon.

Den går fra omtrent midt på Grønland og løper nordover mot Petermann-isbreen ved Nordishavet.

Canyonen ble oppdaget i 2013 og er med sin lengde på over 750 kilometer verdens lengste.

Ved hjelp av visualiseringen har forskerne kommet frem til at det renner en elv i canyonen, under den over tusen meter tykke isen.

Elven «smører» dalbunnen under isen og fører til at breene beveger seg raskere mot havet.

Vil stige med 7,42 meter

Det nye kartleggingen har gjort det mulig å beregne med nøyaktig hvor mye is det er på Grønland.

Et av resultatene er at forskerne har kommet frem til at dersom all isen på Grønland smelter, vil verdenshavene i snitt stige med 7,42 meter. Det er en økning på sju centimeter fra tidligere anslag

Mathieu Morlighem ved University of California i Irvine forklarer at økningen er å liten med at selv om de har funnet daler og fjorder som er dypere enn tidligere antatt, så er dalene smale og rommer ikke så mye is.

Isfjell flyter i havet utenfor Sørøst-Grønland 3. august i år. Grønland mister rundt 260 milliarder tonn i året. Foto: David Goldman / AP

Over 1000 isfjell i år

Den amerikanske kystvaktens internasjonale ispatrulje la torsdag frem sin årlige oversikt over isfjell som kommer inn i skipsrutene Nord-Atlanterhavet.

Totalt ble det oppdaget 1008 isfjell gjennom årets isfjellsesong, opp fra 687 isfjell i fjor, melder AP. Den årlige isfjellsesongen går fra 1. februar til 31. juli.

Lederen for ispatruljen, kommandør Kristen Serumgaard, sier at de mange isfjellene blant annet skyldes at isbreene på Grønland trekker seg tilbake og dermed kalver flere isfjell.

Ispatruljen deler hver isfjellsesong opp i tre kategorier etter hvor mange isfjell som oppdages. De tre er «lett», «moderat» og «ekstrem».

2017 er den fjerde sesongen på rad som har fått betegnelsen «ekstrem».