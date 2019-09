Viser bilde av CIA-spionen

Det var CNN som meldte i forrige uke at USA hadde hatt en spion tett på den russiske presidenten Vladimir Putin. Samme dag skrev New York Times at denne personen hadde levert informasjon til amerikanerne i tiår.

Spionen og hans familie skal ha blitt hentet til USA da de var på ferie i Montenegro i 2017. Grunnen til at amerikanerne trakk han ut av Russland, var frykt for at han skulle bli avslørt.

Amerikanske medier avslørte ikke identiteten til spionen, selv om de visste hvem han var. De oppsøkte hans bolig i Virginia, og ble møtt av personer som tydeligvis arbeidet for myndighetene.

HER BOR SMOLENKOV: Huset ligger i Virginia, ikke langt unna hovedkvarteret til etterretningsorganisasjonen CIA. Da amerikanske medier besøkte huset, ble de mett av unge menn som sa de var venner av eierne. Foto: ERIC BARADAT

Nå har russiske medier vist fram et bilde av den tidligere russiske tjenestemannen Oleg Smolenkov. Han ble meldt savnet av russiske myndigheter for to år siden, skriver Kommersant.

Avisen skriver at det ble igangsatt drapsetterforskning da Smolenkov, hans ektefelle og tre barn forsvant da de var på ferie i Montenegro.

Drapsetterforskningen ble avsluttet da russiske myndigheter ble klar over at Smolenkov oppholdt seg i et annet land, skiver Kommersant.

Avisen Pobjeda i Montenegro skriver at Oleg Smolenkov og hans familie kom til landet 14. juni 2017.

Det russiske reisefølget forsvant, sannsynligvis med en privat båt, fra havnen i byen Tivat noen dager senere, skriver avisen. Det melder Radio Free Europe.

SØKER GJENNOM INTERPOL: Den russiske talskvinnen Maria Zakharova sier de ønsker å bekrefte at den tidligere tjenestemannen Smolenkov er i USA. Hva som eventuelt vil skje dersom de får en slik bekreftelse, opplyser hun ikke om. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, opplyser i dag at de har ettersøkt Smolenkov gjennom Interpol.

– To år etter at han forsvant, så skriver amerikanske medier at han er i USA. Det er selvfølgelig at slik informasjon må verifiserer gjennom de passende kanalene, sa Zakharova på en pressekonferanse.

Interfax melder at tjenestemennene som ga tillatelse til at Smolenkov kunne dra på ferie til Montenegro er blitt straffet. I 2017 var det ikke lov for russere ansatt i den offentlige forvaltningen å reise til landet. Det var på grunn av en konflikt Russland hadde med landet.

TETT PÅ MAKTEN: Jurij Usjakov, her til venstre i bilde, er president Vladimir Putins nærmeste utenrikspolitiske rådgiver. I midten utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: SPUTNIK / Reuters

Da Smolenkov dro fra Russland hadde han en betrodd stilling i staben til Jurij Usjakov.

Usjakov er president Vladimir Putins nærmeste utenrikspolitiske rådgiver, og er aldri langt unna når Putin er på utenlandsreise eller møter utenlandske gjester i Russland.

Usjakov var Russlands ambassadør til USA i perioden 1999 til 2008. Smolenkov arbeidet i en periode for Usjakov i ambassaden, som andresekretær og ble med ham hjem til Russland da oppdraget var over.