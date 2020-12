Viruset ute av kontroll i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

To dager før Tyskland går inn i nok en runde med nedstenginger, ber myndighetene i dag folk om å droppe julehandelen.

– Jeg ønsker og håper at folk bare vil kjøpe det de virkelig trenger, som dagligvarer. Jo raskere vi får dette viruset under kontroll, jo bedre er det for alle, sier økonomi- og energiminister Peter Altmaier.

Samtidig har butikkene advart regjeringen om at de fleste som ligger i sentrum av byene, ikke vil overleve en nedstenging som hindrer julehandelen.

Mange butikker i Tyskland stenger som følge av koronapandemien. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Altmaier sier at landet trolig vil unngå at økonomien igjen stopper helt opp etter den nye nedstengningen som starter onsdag.

Det forutsetter at detaljhandelen får nødvendig økonomisk støtte under den andre koronabølgen, sier Altmaier til den statlige radiokanalen Deutschlandfunk mandag.

Nedstengning ut i 2021

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og guvernørene i Tysklands 16 delstater ble søndag enige om at de fleste butikker i Tyskland må stenge fra onsdag. Det samme gjelder skoler og barnehager.

Forbundskansler Angela Merkel mener det må strenge tiltak til for å slå ned koronapandemien. Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP

Nedstengingen av Tyskland vil trolig gjelde et stykke ut i 2021, sier en talsperson for Merkel i dag. Tidligere har det blitt sagt at nedstengningen varer til 10. januar 2021.

På denne måten håper myndighetene å få slått ned den andre bølgen av koronaviruspandemien, som truer med å overvelde landets helsesystem.

– Koronaviruset sprer seg så raskt i Tyskland nå at det er ute av kontroll. Dersom spredningen fortsetter slik den har gjort i det siste, vil sykehusene i landet snart bli overfylt, sier finansminister Olaf Scholz til nyhetsbyrået Reuters.

Tyskland har hatt svært høyt smittetrykk den siste tiden, med over 20.000 nye tilfeller daglig. Mandag rapporterte Robert Koch Institut 188 nye dødsfall, men etter helgen er tallene vanligvis lavere siden ikke alle delstater har fått meldt inn sine tall ennå.

Drøyt 1,3 millioner tyskere har til nå testet positivt for koronavirus, og over 22.000 er døde.

Sykehus over hele landet har de siste ukene gjentatte ganger advart om at de har nådd grensen for hvor mange koronapasienter de kan ta hånd om. De sliter nå med for lav bemanning i forhold til antall alvorlig syke pasienter.

Mandag ble 4552 koronapasienter behandlet på intensivavdelinger på ulike sykehus. Hele 52 prosent av dem måtte være tilkoblet respirator.

Sykepleier iført fullt smittevernutstyr på sykehus i Greifswald. Foto: Jens Buettner / AP

Julemesse på nett

Landet har allerede siden begynnelsen av november vært delvis stengt ned. Blant annet er restauranter lukket for innendørsservering, i tillegg til at kulturarrangementer som kino, teater og konserter er avlyst.

Enkelte delstater har alt skjerpet tiltakene, blant dem Baden-Württemberg som har varslet delvis portforbud fra neste uke.

Tyskere oppfordres til å droppe julehandelen for å hindre koronasmitte Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Sachsen, der smitten nå sprer seg raskest, planlegger også portforbud mellom klokka 22 og 6.

Politikere appellerer også til kristne om å bli hjemme og se den tradisjonelle julemessen på nettet for å unngå videre spredning av viruset blant menighetene.

Sachsen-guvernør Michael Kretschmer sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at han for første gang i sitt liv ikke vil delta på midnattsmesse.

– Jeg trenger ikke det for min tro, vi må alle holde ut denne vanskelige tiden. Husk at Josef og Maria også var alene under den hellige natten, sier han.