56 mennesker har mistet livet som følge av lungeviruset, og det er påvist nær 700 nye smittetilfeller i Kina.

Ifølge kinesiske helsemyndigheter har virusets evne til å spre seg forsterket seg, dermed kan antall smittede fortsette å øke.

– Vår kunnskap om viruset er begrenset, og vi er ikke sikre på risikoen ved mutasjoner av viruset, sa ministeren for Kinas helsekommisjon, Ma Xiaowei, på en pressekonferanse i Beijing i dag.

Smittsomt under inkubasjonstiden

Ifølge Ma ligger inkubasjonstiden på mellom én og 14 dager. Viruset er smittsomt under inkubasjonstiden, noe som ikke var tilfellet med SARS-viruset som tok livet av nærmere 650 mennesker i Kina i 2002 og 2003.

Inkubasjonstid er den tiden som forløper mellom smitteøyeblikket og sykdomsutbruddet.

Hver person som er smitter av coronaviruset gir i gjennomsnitt sykdommen videre til mellom to og tre andre med den nåværende smitteraten, viser to forskjellige studier.

– Det er uklart på nåværende tidspunkt om utbruddet kan avgrenses innenfor Kina, sier Neil Ferguson ved Imperial College London, som har ledet den ene studien, til Reuters.

JOBBER FOR Å STANSE SPREDNING: Sykehusansatte bruker smittevernutstyr for å hindre spredning av det dødelige lungeviruset. Wuhan, 25. januar. Foto: Hector Retamal / AFP

200.000 kan bli smittet

Om viruset fortsetter å spre seg med dagens hastighet avhenger av effektiviteten av de tiltakene som settes i gang, men for å kunne holde epidemien i sjakk så må tiltakene hindre videre smitte i 60 prosent av tilfellene, ifølge studien.

En annen studie fra Lancaster-universitetet i Storbritannia anslår at 2,5 nye personer i snitt blir smittet for hver person som er infisert av viruset.

– Dersom epidemien fortsetter med uforminsket styrke i Wuhan, anslår vi at den blir vesentlig større innen 4. februar, skriver forskerne, ifølge Reuters.

Ifølge deres kalkulasjoner vil det i Wuhan, der utbruddet av viruset først fant sted, være rundt 190.000 smittede innen 4. februar.

I tillegg vil epidemien etablere seg i andre kinesiske byer, og «importen av smitten til andre land vil bli hyppigere».

Innfører restriksjoner

Flere byer og regioner i landet har i frykt for viruset innført reiserestriksjoner i et forsøk på å begrense spredningen.

Søndag offentliggjorde myndighetene i provinsen Shandong at ingen langdistansebusser får kjøre inn i regionen. Storbyene Shanghai, Tianjin og Xian innfører også lignende tiltak for å hindre spredning av viruset som stadig tar flere liv i Kina.

De kraftigste tiltakene innføres i Wuhan, hovedstaten i Hubei, som er der virusutbruddet startet.

Hubei er hardest rammet av viruset, og delstaten har i praksis blitt satt i karantene og avstengt av kinesiske myndigheter.

Nå bygges det et nytt sykehus med plass til 1300 mennesker i Wuhan. Det forventes å være klart i løpet av halvannen måned. I tillegg er et annet sykehus med plass til 1000 pasienter også allerede under oppføring i byen.