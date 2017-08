Ville lodde ut dag på golfbanen med Trump

Få dager etter at han ble sparket som Trumps kommunikasjonssjef, har Anthony Scaramuccis arbeidsnotat lekket på nett, skriver Independent i dag.

Notatet viser at han hadde store planer for kommunikasjonsavdelingen, blant annet å forbedre kulturen internt og skape et bedre forhold til media og reportere.

Det ble en kortvarig karriere for Scaramucci, som fikk sparken etter bare ti dager som Trumps kommunikasjonssjef. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Ville «lodde ut» Trump

Han skrev for eksempel at «Trump kan velge å slåss med mediene, mens kommunikasjonsarbeidere ikke kan det». Et av forslagene gikk ut på å opprette en egen klageboks for mediene.

Videre skal et av målene ha vært å «menneskeliggjøre Trump» overfor velgerne. For å oppnå dette ville han arrangere et nasjonalt lotteri, der premien skulle være å spille en runde golf med presidenten.

Trump eier golfanlegg på 18 steder over hele verden, blant annet i Skottland og Irland.

Rekordhøy misnøye

I dag kom også en ny undersøkelse utført av universitetet i Quinnipiac, som viser at Trumps popularitet blant den amerikanske befolkningen er på sitt laveste siden innsettelsen for seks måneder siden.

Tallene kommer etter et mislykket forsøk på å skrote Obamacare, en tale til 30.000 guttespeidere med et svært politisk budskap og store rokeringer i hans egen administrasjon.

Under talen for de 30.000 guttespeiderne snakket Trump om helsereformen og hans forsøk på å bli kvitt Obamacare. Han refset også forgjengeren Barack Obama for ikke å ha besøkt speiderleiren under sin tid som president. Talen har i etterkant mottatt svært mye kritikk. Foto: Carlos Barria / Reuters

Så mange som 61 prosent av de spurte i undersøkelsen er ikke fornøyde med Trumps politikk. Spesielt stor er misnøyen over nøkkelspørsmål som utenrikspolitikk, helse og innvandring.

Majoriteten av de 1125 velgerne som ble spurt svarte også at Trump verken er ærlig, har gode lederegenskaper, er intelligent eller bryr seg om folket.