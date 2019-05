Vill albinopanda filmet for første gang

Bildene ble tatt med et infrarødt kamera i naturreservatet Wolong i den sørvestlige Sichuan-provinsen i april, melder Reuters.

Li Sheng ved Peking-universitetet i Beijing sier til TV-kanalen CCTV at dette er første gang en albinopanda er avbildet utenfor fangenskap.

Han anslår at pandaen er mellom ett og to år gammel, og forteller at den har røde øyne og helt hvit pels.

– Pandaen ser sterk ut, og gangen var stødig. Det er et tegn på at den genetiske mutasjonen ikke hemmer livskvaliteten, sier Li.

Forskere ved naturreservatet skal nå sette opp flere kameraer for å se hvordan den vokser og oppfører seg sammen med andre pandaer i området.

Utsatt for rovdyr

Dyr med albinisme er ofte mer utsatt for rovdyr fordi de er godt synlige og ofte har dårligere syn, sier zoolog Einar Strømnes ved Universitetet i Oslo

– De ser dårligere, og blir ofte ikke akseptert på samme måte. Det varierer litt fra art til art, men noen kan bli utstøtt. Det viktigste er nok at de blir lette å se, med mindre det er i snøen på vinteren. De brune pigmentene er gjerne en viktig del av kamuflasjen, allerede fra de er bitte små, sier han.

Albinisme er en genetisk defekt der genene som lager pigmenter i hud, hår eller fjær ikke fungerer. Mutasjonen kan skje hos alle pattedyr.

– I utgangspunktet er det ikke forskjell på pattedyr og mennesker, men det er kanskje vanligere hos mennesker fordi vi har frigjort oss ganske kraftig fra naturen. Da er det lettere å overleve, sier Strømnes.

I Kina har man også funnet brune pandaer i Qinling-fjellene. Flere forskere mener dette også skyldes en genetisk mutasjon.

Verdens naturvernunion (IUCN) regner pandaen som sårbar. Ifølge WWF har bestanden av ville pandaer steget de siste 15 årene, og den siste undersøkelsen registrerte 1864 av dem.