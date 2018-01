Klokka tre i natt norsk tid kommer Donald Trump til Capitol Hill for å holde den årlige talen om hvordan det står til i det amerikanske riket.

I fjor hadde presidenten så kort tid bak pulten i Det ovale kontor at talen var mer for en generalprøve å regne. Det er i år han virkelig skal svare for sine og Republikanernes prioriteringer.

Talen, som gjerne varer i en time og vel så så det, sendes direkte på alle de store fjernsynskanalene. I salen sitter alle kongressmedlemmene, hele regjeringen og høyesterett i tillegg til spesielt innbudte gjester.

Holdt seg til manus

– Talen har egentlig ikke så stor politisk betydning. Det er sjelden det kommer noen store politiske utspill i den. Fordi den er en av de faste, store talene, får den stor oppmerksomhet. Men det er ikke så mange som husker så mye fra dem i ettertid, sier USA-kjenner og Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

Fjorårets utgave fikk Trump altså ros for. Under fremføringen holdt han seg til manus og var like presidentaktig som han hadde lovet han kunne være, etter en valgkamp hvor de fleste grenser for hvordan en presidentkandidat kunne oppføre seg var sprengt. Siden har Donald Trump fortsatt å sprenge grenser for hva en president gjør og sier.

– Jeg tipper han vil holde seg til det skrevne ord. Det skal mye til å avvike ved en slik anledning, men man vet jo aldri. Det er i hvert fall noe man kan følge med på i spenning, sier Snoen.

Det meste av Washingtons maktelite er samlet i kongressalen under presidentens årlige tale. Foto: Jim Lo Scalzo / AFP

Mandat til å skryte

For ellers betraktes «State of the Union» som en skrytetale.

– Alle talene skal jo ende med «State of the union is strong», derfor er det lagt opp til at det kan skrytes. Trump elsker jo å skryte av seg selv, så dette er en gyllen anledning. I denne talen er det også en viss toleranse for at man «legger på litt», sier USA-kjenneren.

Trump kommer helt sikkert til å trekke frem den sterke amerikanske økonomien, der pilene fortsetter å peke oppover. Også skattereformen som Republikanerne fikk gjennom i Kongressen, og som de lover skal gi enda større vekst og flere nye arbeidsplasser, blir antakelig et annet hovedpunkt.

Presidenten har varslet en plan for å bedre USAs infrastruktur, og man regner med at det kommer tanker om hvordan bortimot 2000 milliarder dollar skal brukes.

– Trump kommer til å si at den gode økonomiske tilstanden, er på grunn av ham. Det er ikke helt riktig, men dette er uansett anledningen. Motstandere og ekspertene kommer til å si det motsatte, sier Jan Arild Snoen.

– Innvandringspolitikken blir trolig et annet tema, det samme med muren mot Mexico – som strengt tatt ikke blir noen mur, men noe annet, sier Snoen.

Mange vil følge ekstra nøye med på hva Trump sier om unge innvandrere, de såkalte «Dreamers» som ble brakt ulovlig til USA som barn, hvor det nå forsøkes å få til et kompromiss over partigrensene, men hvor Trump har gitt signaler i begge retninger.

President Donald Trump idet han ankom Kongressen i fjor. Foto: Pool / Reuters

Utenrikspolitikk kommer som regel på slutten av talen, fordi det er et underordnet punkt for amerikanere flest. Men Trump vil ta æren for at IS er slått tilbake, tror Snoen.

Han tror også Trump muligens vil skryte av å ha presset andre NATO-land til å betale mer for forsvarsalliansens forpliktelser – i tråd med synet presidenten har om at andre land har utnyttet USA.

USA-eksperten er mer usikker på om Nord-Korea og Kim Jong-un blir bragt opp, selv om det akkurat nå er olympisk tøvær mellom nord og sør og den amerikanske presidenten mener væromslaget skyldes hans tøffe ordbruk og trusler.

– Det kommer an på hvor mye konfrontasjon han vil legge i talen. Men dette er et spill Nord-Korea i stor grad har regien på, så det kan være at de ønsker å unngå det, sier Snoen.

Den pågående etterforskningen av et mulig samarbeid mellom Trump-valgkampen og Russland, tror USA-kjenneren at Trump styrer helt unna, hvis han ikke gjentar «at noen er ute etter ham».

– Russland er ikke noe offensivt punkt, så hadde det vært meg, hadde jeg holdt meg til skrytepunktene, humrer Snoen.

Kommer førstedamen?

Et annet av de store spørsmålene, er om førstedame Melania Trump kommer til å være på plass.

I fjor var førstedame Melania Trump på plass. Vil hun være der i år også spør politiske kommentatorer. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Hun var der i fjor, men det rapporteres at hun tok saken om at ektemannen angivelig skal ha hatt en affære med pornoskuespilleren Stephanie Clifford, med filmnavnet Stormy Daniels, svært tungt. Episoden skal ha funnet sted i starten av ekteskapet, og like etter at sønnen Barron var født.

Førstedamen skal ifølge amerikanske medier tatt inn på et hotell i hovedstaden og fulgte ikke med til Davos og Word Economic Forum, slik Det hvite hus på forhånd hadde kunngjort.

Stephanie Clifford på sin side skal intervjues i fjernsynshowet «Jimmy Kimmel Live!» på ABC rett i etterkant av State of the Union-talen, og det er ventet at begge deler får høye seertall.

Kennedy plukket ut til å svare

Demokratene har plukket ut Joe Kennedy III til å gi partiets første offisielle svar på talen.

Joe Kennedy III fra Kennedy-dynastiet er plukket ut for å gi Demokratenes første offisielle svar. Foto: Chris Keane / Reuters

Politikeren med seks år bak seg i Representantenes hus, er barnebarnet til tidligere justisminister Robert F. Kennedy og grandnevøen til president John F. Kennedy, og valgt inn fra Massachusetts, østkyststaten som hans andre grandonkel, Edward Kennedy, representerte i Kongressen i nesten 47 år.

Den berømte familien har fortsatt en politisk glorie rundt seg.

– Vanligvis plukker man ut en antatt kommende stjerne til å gi det første svaret til presidentens tale. Vedkommende skal signalisere en fremtid. Hva Demokratene ønsker å signalisere med en hvit, rødhåret, godt voksen mann fra en politisk klan, forstår jeg ikke helt, sier Jan Arild Snoen.

– Det kan være tegn på mangelen Demokratene har på klare ledere. Jeg synes ikke Joe Kennedy er et stort politisk talent, men navnet – det har han, sier Snoen.