Vil tømme skoler i protest mot våpenlover

Det er Empower, ungdomsavdelingen til aktivistgruppen Women's March, som står bak aksjonen.

Onsdag 14. mars klokken 10 oppfordrer de elever og lærere til å forlate skolene sine i 17 minutter.

Da vil det være nøyaktig en måned siden 17 elever ble skutt og drept på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Målet er å presse Kongressen til å stramme inn USAs våpenlover og gjøre skolene tryggere, «i stedet for å twitre varme tanker og bønner».

«Elever og lærere har rett til å lære og undervise uten frykt for å bli skutt i klasserommene sine eller på vei hjem fra skolen. Foreldre har rett til å sende barna sine på skolen på morgenen, og få dem levende hjem på slutten av dagen,» heter det i en uttalelse fra gruppa.

Demonstrasjon i Fort Lauderdale lørdag. Foto: Joe Skipper / Reuters

– Vi skal være de siste

Over 20.000 har skrevet under på oppropet så langt. Barneskoler, ungdomsskoler og universiteter over hele landet har sagt at de vil delta.

Parkland i Florida, som Marjory Stoneman Douglas High School tilhører, er også oppført som deltaker.

Søndag ble det holdt et protestarrangement i Fort Lauderdale, der en av elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School tok et rasende oppgjør med president Donald Trump og alle politikere med bånd til våpenlobbyen NRA.

– Vi skal være den siste skoleskytingen. Vi skal endre loven, sa eleven Emma Gonzalez.

Skoleskytingen i Florida har blant annet ført til økt oppmerksomhet rundt NRAs pengegaver til amerikanske politikere.

– Det er på tide å stille seg på riktig side. Dette er ikke noe vi kommer til å feie under teppet, sier Gonzalez.

Overlevende hylles etter rasende tale Du trenger javascript for å se video.

Flere aksjoner

I mars er det planlagt en demonstrasjon i Washington D.C. og flere andre storbyer.

Cameron Kasky, som er elev ved Marjory Stoneman Douglas High School, sier de stadig fikk beskjed om at det var for tidlig å diskutere våpenlover. Derfor har de satt tidspunktet til 24. mars.

– Dette handler ikke om republikanere og demokrater. Det handler om voksne og barn. Nå er du enten med oss eller mot oss. Vi gir alle politikere blanke ark. Ved neste valg kommer vi til å si at hvis du tar imot penger fra NRA, bør du skamme deg. Du legger til rette for at slike ting kan skje, sier han.

En gruppe som kaller seg National School Walkout oppfordrer også elever og lærere til å forlate klasserommene 20. april, datoen for skoleskytingen på Columbine High School i Colorado i 1999.