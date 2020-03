Mnuchin sa på en pressekonferanse sammen med president Donald Trump at de vil sende en krisepakke til Kongressen.

Krisepakken vil inneholde et forslag om å sende sjekker til alle amerikanere i et forsøk på å stimulere den amerikanske økonomien.

– Forretninger stenger over hele USA på grunn av korona-pandemien. Amerikanerne trenger kontanter nå, sa Mnuchin.

Finansministeren sa at det kan bli en form for behovsprøving ettersom millionærene ikke trenger penger, men det viktigste er å gjøre noe raskt.

Vi vil sikre oss at amerikanerne raskt får penger i lommene. Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin / AP

– Vi vil prøve å sende sjekkene til amerikanerne så raskt som mulig. Jeg mener i løpet av de neste to ukene. Vi vil sikre oss at amerikanerne raskt får penger i lommene, sa Mnuchin.

Han sa ikke noen om hva slags beløp han tenker seg at skal blir sendt, bare at det skal være «betydelig»

– USA bør gi en sum på størrelse med det vi foreslår for Norge, Kanskje 1000 dollar til hver, sier økonomiprofessor Kalle Moene. Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

– Fornuftig tiltak

– Det vil være som en midlertidig borgerlønn, sier professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, til NRK:

Sammen med Sverre Munck tar Moene i Aftenposten tirsdag til orde for at den norske staten også skal sende penger til alle i Norge under den pågående krisen.

Moene foreslår at alle nordmenn får 5000 eller 10.000 kroner rett inn på konto per måned. Pengene kan fungere som en slags forskudd på skatteoppgjøret for 2020, som kommer til neste år.

– Det er et fornuftig tiltak fordi du slipper å behovsprøve hele tiden. Hvis du skal behovsprøve så tar det veldig lang tid, sier Moene.

Han sier at å sende penger direkte til hver innbygger, både hjelper hver enkelt, men også bidrar til å hjelpe næringslivet.

– Det er som med velferdsstaten. Den er også innrettet slik at når du hjelper folk, så hjelper du også økonomien, sier han.

8700 milliarder

Forslaget om å sende penger til alle amerikanere er ifølge amerikanske medier en del av en gigantisk krisepakke, skriver AP.

Totalt vil regjeringen be kongressen om å bruke 850 milliarder dollar, eller nesten 8700 milliarder kroner.

Det tilsvarer verdien til rundt én prosent av alle verdens aksjer, eller noe mindre enn verdien av det norske oljefondet.

Blant de andre tiltakene i krisepakken er et forslag om å støtte amerikanske flyselskaper med rundt 50 milliarder dollar..

Krisepakker over hele verden

Også en rekke andre land har lagt frem enorme krisepakker i dag.

Den spanske regjeringen la frem en pakke på 200 milliarder euro, eller nesten 2300 milliarder norske kroner.

Halvparten av pengene skal gå til å støtte næringslivet og halvparten til å støtte folk som er rammet økonomisk av krisen.

I Frankrike varsler regjeringen at den vil skyte inn 45 milliarder euro for dempe virkningen av virusepidemien.

Det kommer på toppen av en garantipakke på 300 milliarder dollar som president Macron la frem mandag.