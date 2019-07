Vil sende europeisk styrke til Persia-gulfen

Iranske myndigheter har sendt ut bilder av besetningen på den britiskregistrerte skipet «Stena Impero», som ble bordet i Homruzstredet. Mannskapet er fra India, Filippinene, Russland og Litauen.

Båten er svenskeid men seiler under britisk flagg. Sikkerhetsnivået for alle britiske skip i området er nå satt til kritisk.

Utenriksminister Jeremy Hunt har vært i et krisemøte i Downing Street der sentrale medlemmer av regjeringen, representanter fra politi, forsvar og etteretning deltok.

Hunt sa britene ønsker en egen europeisk militær styrke i Persia-gulfen som kan sørge for sikkerheten til skipene som seiler i området.

– Vi har snakket med mange land om dette, og vi vil iverksette dette så fort som mulig sa Hunt.

Redde for krig

USA ønsker å lede en militær styrke i området for å hindre Irans aggresjon, men det har britene og EU foreløpig sagt nei til fordi de er redd for faren for krig.

– Vi vil samarbeide med USA, men det vi gjør nå er ikke en del av USAs politiske press mot Iran, sa Hunt.

Den britiske fregatten HMS Montrose var for langt unna til å komme den britiske tankeren til unnsetning. Foto: Handout / Reuters

Fregatten HMS «Montrose» var en time unna da en tanker med britisk flagg ble bordet av iranske spesialsoldater.

Kravet om at britene skal øke sitt militære nærhver i Persiabukta har økt i styrke, og mange mener det må til en konvoi-ordning gjennom Hormuzstredet.

Torpedojageren HMS «Duncan» er allerede på vei sørover og skal erstatte HMS «Montrose» som skal vedlikeholdes. Fregatten HMS «Kent» er også sendt til regionen. I tillegg har britene fire minesveipere i Persiabukta.

Et krigsskip-diplomati vil kreve store ressurser. Rundt 30 britiske tankere befinner seg til envher til i farvannet rundt Hormuzstredet.

Britene vurder også om det skal iverksettes konvoi-fart gjennom Hormuzstredet.

– Alle britiske skip som seiler i området må melde seg for den britiske marinen, sa Hunt.

Iranske spesialsoldater bordet det svenskeide skipet som seiler med britisk flagg. FOTO: REUTERS TV / REUTERS Du trenger javascript for å se video. Iranske spesialsoldater bordet det svenskeide skipet som seiler med britisk flagg. FOTO: REUTERS TV / REUTERS

Ikke bare å løslatelse den iranske tankeren

Iran har tatt det britiske skipet i arrest fordi britene tok et iransk skip utenfor Gibraltar for et par uker siden. Britene bordet skipet fordi de mente oljelasten om bord var på vei til Syria, noe som ville vært et brudd på EU-sanksjoner mot Assad-regimet.

Foto: Hasan Shirvani / AFP

Dersom britene får en garanti om at oljen ikke skal til Syria, så vil de løslate skipet. Det kan være en løsning for å få tilbake det britiske skipet i Iran, men mye tyder på at det ikke er så enkelt.

– Hvis Iran ikke gir etter for press, så må de godta en stor internasjonal styrke av marinefartøy i farvannet rundt Hormuzstredet, sa Hunt.

Iranske myndigheter har sendt ut bilder av besetningen på den britiskregistrerte skipet Stena Impero. Foto: AP

Ønsker godt forhold til Trump

Britene har havnet midt oppe i en konflikt de helst skulle vært foruten.

Den bakenforliggende årsaken til at spenningen er økt i Persia-gulfen er at USA har revet i stykker Iran-avtalen og gjeninnført strenge økonomiske sanksjoner mot Iran.

Boris Johnson, som blir britenes nye statsminister denne uken, har et meget godt forhold til Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Storbritannia og resten av Europa er imot Trumps Iran-politikk og mener atomavtalen er den beste måten å hindre at Iran utvikler atomvåpen på.

Men brexit gjør at Storbritannia nok ikke vil kritisere USA for mye.

USAs skip USS Boxer i Persia-bukta. Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

For Boris Johnson, som etter alt å dømme blir ny statsminister, så står en handelsavtale med USA etter EU-utmeldingen høyt på agendaen.

Johnson og Trump har et godt forhold. Johnson vil ikke sette det på spill på grunn av Iran.

Den delikate spionsaken

Det som gjør spenningen i Hormuzstredet ekstra pikant for britene nå er at de også står midt oppe i et spiondrama med Iran.

Richard Ratcliffe har sultestreiket i London i sommer for å sette søkelyset på saken mot kona Nazanin Zaghari-Ratcliffe som sitter fengslet i Iran. Foto: Jonathan Brady / AP

En britisk-iransk kvinne har siden 2016 sittet fengslet i Iran siktet for spionasje. Britene arbeider for å få Nazanin Zaghari-Ratcliffe tilbake til London.

Men situasjonen hennes bedret seg ikke etter at daværende utenriksminister Boris Johnson opplyste om at hun arbeidet med å lære opp journalister i Iran.

At britene får Boris Johnson som ny statsminister på onsdag vil neppe imponere Teheran.