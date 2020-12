Vil sende danske fødende hjem etter åtte timer

Hvidovre hospital innfører fra 8. april neste år en regel om at førstegangsfødende skal reise hjem fra sykehuset før det har gått åtte timer siden fødselen.

Sykehuset skriver på sin hjemmeside at det gjelder kvinner som har hatt en graviditet og fødsel uten komplikasjoner.

Med dagens regler kan de fødende være to døgn på sykehuset, skriver dansk TV 2.

Erfaringer fra koronapandemien

Sykehusets ledende oversykepleier Kristina Petersen sier i en pressemelding at det er erfaringer fra koronapandemien som gjør at de nå endrer praksis.

– Mange av dem erfarte at, med god støtte og oppbakking, var de hjemlige omgivelser faktisk meget trygge og ga familiene en rolig start på familielivet, sier Petersen.

I stedet skal sykehuset nå tilby rådgivning via video med dem som har født.

Danmarks største

Hvidovre Hospital ligger i Hvidovre, sørvest for København. Sykehuset skriver på sin hjemmeside at de er Danmarks største fødested.

Rundt 7000 barn blir hvert år født på sykehuset. Det er over 10 prosent av alle fødsler i Danmark.

Tidligere måtte kvinner som hadde født barn før, reise raskt hjem fra sykehuset. Nå skal det også gjelde kvinner som blir mor for første gang.

Andre steder i Danmark er reglene enda strengere. På Rigshospitalet i København blir de fødende sendt hjem etter fire timer.

Reagerer kraftig

Sykehuset sier at en av grunnene til endringen er å spare penger.

– Forhåpentligvis kan vi med dette gi bedre behandling til de syke fødende, som har bruk for et sykehus, sier Charlotte Wilken-Jensen, som er overlege på sykehuset.

Ninna Thomsen er leder for Mødrehjælpen, en privat organisasjon som hjelper og støtter gravide og barnefamilier. Hun reagerer kraftig på kuttet fra 48 til 8 timer.

– Jeg synes rett og slett det er uverdig og en hån mot gravide, sier hun til Danmarks radio.

Gjennomsnittlig liggetid etter fødsel for kvinner i Norge de siste ti år. Foto: FHI

Lengre tid i Norge

Også i Norge har det de siste årene vært kuttet i hvor lenge kvinner er på sykehuset etter fødselen.

Likevel ligger fødende klart lenger i Norge. En oversikt fra Folkehelseinstituttet viser at gjennomsnittlig liggetid i første halvår 2020 var 2,5 døgn.

Det var en liten nedgang fra det som har vært vanlig de siste årene. Nedgangen kan skyldes at fødende kvinner under pandemien bare fikk ha med seg partneren under selve fødselen, og ikke i tiden etterpå.