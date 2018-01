Vil opne «hotline» mellom Nord- og Sør-Korea

Kunngjeringa kom på nordkoreansk TV onsdag, ifølgje styresmaktene i Sør-Korea.

Direktelinja på telefon mellom nord og sør blei nedlagd i februar 2016, men skal altså no takast i bruk igjen. Sambandet skal etter planen etablerast ved grensebyen Panmunjom.

– Det er svært viktig Nord-Korea lovar å opne den direkte telefonlinja mellom styresmaktene i dei to nabolanda igjen, seier Yoon Young-Chan, som er pressetalsmann for den sørkoreanske presidenten.

– Linja vil gjere det mogeleg å ha ein dialog uavhengig av tidspunkt, seier han.

Ein sørkoreansk soldat på vakt ved grensa mellom Sør- og Nord-Korea i byen Panmunjom. Foto: Kim Hong-Ji / Reuters

Diplomatiske samtalar

Kunngjeringa kjem dagen etter at Sør-Korea foreslo å starte diplomatiske samtalar «på høgt nivå» med Nord-Korea.

Målet med samtalane skal vere å diskutere forholdet mellom landa og om Nord-Korea skal kunne delta i vinterleikane i Pyeonchang i februar.

Nord-Korea sett frå eit utkikkspunkt i Paju i Sør-Korea. Foto: Lee Jin-man / AP

Forsonande nyttårstale

I nyttårstalen sin sa Nord-Korea-leiar Kim Jong-un at han håpar på fredfylte olympiske leikar i Sør-Korea, og han gav uttrykk for eit ønskje om at Nord-Korea skal kunne sende ein delegasjon til leikane.

Kim sa også at han er open for dialog med nabolandet, og at han ønskjer mindre spenning mellom landa.

Forslaget om diplomatiske samtalar kom etter Kim Jong-un sin forsonande nyttårstale. Planen er at utsendingar frå dei to landa skal møtast i Panmunjom 9. januar. Dersom samtalane blir gjennomført, vil dette vere den første formelle dialogen mellom nabolanda sidan desember 2015.