Vil nekte folk virtuelle fjellturer på Uluru

I oktober i fjor var det slutt. I årevis har den røde fjellknausen i hjertet av Australia tiltrukket seg turister. De har klatret til topps for å oppleve soloppgangen over villmarken.

Fjellet, som europeerne kalte Ayers Rock, blir av urbefolkningen kalt Uluru.

Anangufolket mener fjellet er hellig, og nå risikerer de som tar seg opp på fjellet en bot på 60.000 kroner.

Hvis man ikke respekterer dette skiltet, risikerer man rundt 60.000 kroner i bot.

I dagene før fjellet ble stengt 26. oktober i fjor, stod tusenvis av turister i kø for en siste tur til toppen.

Kun virtuelt

Siden i fjor har utenforstående bare kunnet besøke Uluru virtuelt. I juni 2017 kunngjorde Google Australia at de hadde fotografert fjellturen med sitt 360-graders ryggsekk-kamera.

På samme måte som man kan navigere seg gjennom gatene i en storby, kunne man nå oppleve turen opp til Uluru via mobilen eller dataskjermen.

Den virtuelle fototuren ble laget i samarbeid med blant andre Anangufolket. Veien opp var krydret med historier om fjellets betydning for urbefolkningen og tradisjonell musikk.

Fjernet umiddelbart

Men nå er det også slutt på å bestige fjellet fra sofakroken.

Ifølge ABC Australia har ledelsen for nasjonalparken bedt Google om å fjerne de brukergenererte panoramabildene og streetview-bildene fra fjellet.

En talsperson for Parks Australia sier de har bedt om innholdet fjernes umiddelbart etter ønske fra Anangufolket.

Google Australia sier de allerede har etterkommet ønsket om å fjerne bildene.

– Vi forstår at nasjonalparken Uluru-Kata Tjuta er svært hellig for Anangufolket. Så snart vi ble gjort oppmerksom på dette, fjernet vi bildene, sier en talsperson for Google.

Enkeltbilder fra fjellet ser fortsatt ut til å være tilgjengelig via Google streetview, men snart kan du etter alt å dømme også på nett kun oppleve Uluru fra bakken.

Uluru er på Unescos verdensarvliste og ligger omtrent midt i Australia, 45 mil vest for Alice Springs som er nærmeste by.

Anangufolket fikk tilbake eiendomsretten over fjellet i 1985, og har siden da jobbet for et forbud mot å bestige toppen.