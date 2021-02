Vil innføre unntakstilstand i Finland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er alle lei dette, men situasjonen er nå slik den er, begynte den finske statsministeren Sanna Marin med å si på en pressekonferanse torsdag morgen.

Situasjonen er den at smitten fortsetter å øke i Finland, til tross for de rådende tiltakene. Finland registrerer nå det høyeste antallet smittede per dag siden begynnelsen av pandemien. Tallene er ikke skyhøye, men nær det dobbelte av det Norge har nå målt per innbygger.

Regjeringen i Finland ønsker å bruke hardere lut, og for å kunne gjøre det, må de bruke en lov de inntil nå ikke har hatt anledning til å bruke.

Kurven som viser smittede i Finland. Finnene var på god vei ned fra den andre bølgen i vinter, men så gikk det galt. Foto: Financial Times

Tre uker med nedstengning

Regjeringen opplyser at det vil bli innført en rekke tiltak som vil få store konsekvenser for samfunnslivet. Det som er helt nytt for finnene, er at restaurantene vil bli stengt. Det har inntil nå ikke vært mulig å gjennomføre.

– De normale lovene åpner ikke for å stenge denne delen av næringslivet. Deres frihet er nedfelt i grunnloven, opplyser Marin.

En annen paragraf i grunnloven gir myndighetene mulighet til å gripe inn, men for å ta denne i bruk, må det erklæres at landet er i unntakstilstand. Det er det regjeringen i samarbeid med presidenten gjør nå.