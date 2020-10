Vil ha nasjonal krisetilstand i Spania frem til mai

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Pedro Sánchez kom med kunngjøringen i en TV-tale søndag.

– Vi er i en ekstrem situasjon, sa han i talen, som kom rett etter et krisemøte i regjeringen for å diskutere de høye smittetallene.

– Faktum er at Europa og Spania har blitt rammet av andre bølge av pandemien, sa Sánchez.

Krisetilstanden starter fra søndag kveld.

Ønsker portforbud

At det blir innført alarmberedskap på nasjonalt nivå, innebærer at regjeringen i Madrid kan pålegge regionene å innføre strengere smittevernrestriksjoner – deriblant portforbud.

Sánchez sier at regjeringen ønsker å innføre portforbud mellom klokken 23.00 og 06.00 over hele landet, med unntak av Kanariøyene.

Spanias 19 regioner har mulighet til å justere tidsrommet portforbudet skal gjelde for, ifølge statsministeren. Til gjengjeld må regionene ha kontroll på sine lokale grenser og sørge for at folk ikke samler seg flere enn seks personer av gangen, med unntak av de som bor sammen.

Regjeringen har tidligere forsøkt å gjøre dette i deler av Madrid, men bestemmelsen ble satt til side av en regional domstol som viste til at det er regionene selv som har ansvar for folkehelsen i sine områder.

Mer enn én million smittede

Onsdag denne uken ble Spania det første landet i Europa med mer enn en million registrerte koronatilfeller. Nær 35.000 dødsfall er registrert i tilknytning til koronaviruset

Spania innførte en av de strengeste nedstengingene i Europa i begynnelsen av pandemien. I mars ble folk bedt om å holde seg innendørs, butikker og skoler ble stengt.

Da de lettet smitteverntiltakene i juni, skjøt smittetallene i været på nytt over sommeren.

Myndighetene har kviet seg for å skulle stenge landet på nytt. Forrige stengning førte til store økonomiske problemer for Spania. Arbeidsledigheten gikk i taket.

Spania er nå et av landene mest flest nye smittede i Vest-Europa, ifølge Reuters.