Vil ha fengsel på livstid for Akilov etter lastebilangrep i Stockholm

Tiltalen ble lagt fram ved 10-tiden tirsdag, melder Aftonbladet.

39 år gamle Akilov tiltaltes for terrorforbrytelse, forsøk på terrorforbrytelse og for å ha forårsaket fare for andre.

– Gjerningen beskrevet over har kunnet alvorlig skade Sverige og ble begått med hensikt å skape frykt blant Sveriges befolkning, skriver påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten ber om fengsel på livstid og utvisning fra Sverige med forbud om å returnere til landet.

Selv om Akilov ifølge påtalemyndigheten var alene om angrepet, skal han ha hatt kontakt med en annen person underveis, og han skal ha sendt bilder inne fra lastebilen. Flere bilder fra Akilovs mobil er beslaglagt, deriblant noen som skal ha blitt sendt under angrepet.

Forberedelser

I forkant av angrepet den 7. april i fjor fotograferte 39-åringen flere steder i Stockholm, som Drottninggatan, Hötorget og Sveavägen. Han skal også ha søkt på google etter både «gayclub» og «gayclub Stockholm», samt på forskjellige turistbåter.

I politiets utredning har de også funnet et minnekort som tilhørte Akilov. På kortet var materiale som knyttes til den ytterliggående islamistgruppa IS. 39-åringen skal ha tilbudt seg å utføre terrorangrep for IS i Stockholm.

Pressekonferanse

Tiltalen leveres til tingretten i Stockholm tirsdag, ifølge Aftonbladet. Klokka 11 tid holder påtaleansvarlig Hans Ihrman pressekonferanse på politihuset.

Samtidig med tiltalen offentliggjøres også store deler av den 9000 sider innledende etterforskningen av angrepet 7. april i fjor. Det vil gi mange svar, sa terroreksperten Magnus Ranstorp til nyhetsbyrået TT forrige uke.

– Det mest interessante vil være historien rundt Akilov. Jeg tror de fleste ønsker å vite hvorfor han gjorde det, hva som var omstendighetene rundt angrepet, om han handlet alene eller om han kan kobles opp mot radikale miljøer, sa Ranstorp.

Advokat Johan Eriksson forsvarer Rakhmat Akilov. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Ved 13-tiden skal Akilovs forsvarer, advokat Johan Eriksson, holde pressetreff i tingretten.

Fulgte flukten

Like før klokka 15 7. april i fjor kom de første meldingene til nødnummeret 112 om at en lastebil kjørte i høy hastighet i shoppinggata Drottninggatan i Stockholm.

Ved Åhlens City på Sergels torg krasjet lastebilen, som hadde blitt kapret, inn i hjørnet på varehuset. Gjerningsmannen flyktet så fra stedet etter et forsøk på å detonere en hjemmelaget sprengladning.

Politiet holder vakt ved varehuset i Stockholm, dagen etter terrorangrepet. Foto: Jonas Ekstromer / AFP

Politiet kunne ved hjelp av overvåkningskameraer følge flukten, som ble avsluttet med pågripelse klokka 19.55. Da var tre personer døde, mens to andre ofre døde senere på sykehus.

Akilov hadde da gått av en buss i Märsta, rundt 40 kilometer nord for Stockholm, og inn på en bensinstasjon. Ifølge vitner sa han «det var jeg som gjorde det», og politiet ble varslet, ifølge Aftonbladet.

Langvarig etterforskning

Da Akilov var pågrepet, var det fremdeles uklart om det var flere gjerningspersoner, sier påtaleansvarlig Hans Ihrman til avisa. Han forteller om et krevende arbeid i månedene siden pågripelsen.

Påtaleansvarlig Hans Ihrman presenterer tirsdag tiltalen mot Akilov. Foto: Jonas Ekströmer/tt / NTB scanpix

Han sier en tidlig erkjennelse av skyld ikke har gjort saken vanskeligere, men at dersom det bare hadde handlet om å knytte Akilov til forbrytelsen, kunne han vært klar tidligere.

– Utredningen har vært betydelig mer kompleks, sier Ihrman.

– Det er et godt og solid etterforskningsarbeid. Så får vi se hvor langt det holder, men jeg synes politiet har gjort en veldig god innsats, både under hendelsen og med utredningen, fortsetter han.

Akilov har gått gjennom dokumentene som offentliggjøres tirsdag sammen med forsvareren.