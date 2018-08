Vil grave opp diktatorens levninger

Det er Spanias nye sosialistregjering som har fremmet forslaget, og resolusjonen ble vedtatt i ettermiddag, skriver den spanske avisen El Pais.

– Det er ikke et eneste demokrati internasjonalt som vi ønsker å sammenligne oss med som har opprettholdt samme situasjon som oss i 40 år. Demokrati er ikke forenlig med et gravsted til ære for Franco, sa visestatsminister Carmen Calvo på en pressekonferanse etter at vedtaket ble gjort.

Regjeringen har tidligere varslet at de skal ta et oppgjør med Franco-tiden, og at symboler som hyller denne perioden i Spanias historie skal fjernes.

General Franco hadde makta i deler av Spania fra 1936. Etter en blodig borgerkrig som varte fra 1936 til 1939 måtte den republikanske regjeringen gi tapt for Franco og nasjonalistene.

Franco styrte landet fram til sin død i 1975.

Han ble gravlagt i et mausoleum i «De falnes dal» like utenfor Madrid.

GENERAL OG DIKTATOR: Under Franco-diktaturet fra 1939–1975 ble det katalanske selvstyret fjernet og katalansk språk og kultur ble forbudt. Foto: www.claremontmckenna.edu

Kan flyttes til ny grav

Forslaget innebærer at den tidligere diktatorens levninger kan bli fjernet fra «De falnes dal» og bli gravlagt på en liten kirkegård i Madrid.

For at forslaget om å grave opp den tidligere diktatoren skal endelig vedtas, kreves det et flertall i nasjonalforsamlingen neste måned.

Det konservative partiet Popular Party (PP) og det høyreorienterte partiet Ciudadanos har varslet at de er motstandere av forslaget.

PROTESTERER: Forslaget om å fjerne levningene til den tidligere diktatoren splitter det spanske folket. Her protesterer Franco-tilhengere mot regjeringens forslag. Foto: Javier Soriano / AFP

Også Francos familie er motstandere av forslaget.



– Det er ikke noe å snakke om. Det var statsministeren og kongen som avgjorde at bestefaren min skulle gravlegges der. Nå vil de ikke ha han der, og det er absurd, har barnebarnet Francisco Franco Martínez-Bordiú tidligere uttalt til The Guardian.

Barnebarnet har beskrevet forslaget om å grave opp levningene som et PR-stunt fra venstresiden i landet, skriver avisa.

Ifølge El Pais er den sittende regjeringen trygg på at forslaget vil gå igjennom.

For at forslaget skal vedtas trenger regjeringen enkelt flertall. Flere partier har allerede uttrykt sin støtte.

Ifølge El Pais er det ventet at regjeringens forslag vil oppnå 177 stemmer.