Vil granske sikkerheten etter at mann stjal passasjerfly

Ifølge amerikanske myndigheter hadde mannen (29), som var alene om bord i flyet, full sikkerhetsklarering på flyplassen Seattle-Tacoma internasjonale flyplass, skriver BBC.

29-åringen hadde jobbet med å rydde og vaske fly, og med å bagasjehåndtering i flyselskapet Horizon Air i mer enn tre år.

Regionsjef i Det nasjonale transportsikkerhetsrådet i USA, Debra Eckrote, sier på en pressekonferanse lørdag ettermiddag at hendelsen blir etterforsket.

– Først og fremst skal vi undersøke data, flyets sorte boks, og flyvraket, for å finne ut av hva som har skjedd. Er det en kriminell handling er det en sak for FBI, sier hun.

«Herregud! Hva skjer?»

Tidligere FBI-agent Erroll Southers sier til AP at mennesker på innsiden er den største trusselen innen luftfart.

– Vi har å gjøre med en sikkerhetsklarert ansatt med ferdighetene til å lette et fly fra bakken, sier Southers, som mener hendelsen er et skrekkeksempel til tross for at ingen andre enn 29-åringen ble skadd.

Vekker bekymring

Flyet styrtet på en øy sørvest for Seattle rundt én og en halv time etter at det lettet, fredag kveld lokal tid.

Det var et Horizon Air Bombardier Dash 8 Q400 som ble stjålet. Foto: Jan Seba / Reuters

Hendelsen har skapt bekymring rundt sikkerheten på flyplassene i USA, og folk undrer seg hvordan mannen klarte å stjele passasjerflyet med 76 seter av typen Bombardier Q400 fra selskapet Alaska Air.

Kort tid etter at flyet tok av fra Seattle Tacoma internasjonale flyplass, ble det sendt opp to F-15 jagerfly for å avskjære flyet.

Ikke terrorrelatert

Styrten var et resultat enten av at 29-åringen «gjorde stunt i lufta eller manglet flyferdigheter», heter det i politiets uttalelse lørdag morgen norsk tid, skriver NTB.

Hittil er det ikke opplyst om at verken flyet eller mannen er funnet, og mannens tilstand er ukjent.

Talsmann for politiet i Pierce County, Ed Troyer, sier at dette ikke var en terrorrelatert hendelse.