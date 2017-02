Den russiske forretningsmannen Anton Bakov forteller til Radio New Zealand at han ønsker å gjenreise Tsar-Russland på tre ubebodde stillehavsøyer. Han er i samtaler om å kjøpe tre mindre og ubebodde øyer i øystaten Kiribati sør i Stillehavet.

Planen er å bygge opp et senter for russiske monarkister. Bakov har lenge vært en av lederne for en gruppe som kaller seg Det russiske monarkistpartiet.

I intervjuet sier han at han ønsker å bygge ut øyene slik at de kan brukes av tilhengere av Romanov-dynastiet, som styrte Russland fram til revolusjonen i 1917. Den siste tsaren, Nikolaj den 2., ble skutt av bolsjevikene i Jekaterinburg natt til 17. juli 1918.

Fra demokratiforkjemper til monarkist

Anton Bakov har bakgrunn fra Jekaterinburg, der han allerede under sovjetstyret markerte seg som en forkjemper for demokrati og privat næringsliv. Han bygde opp en stor formue blant annet gjennom investeringer i transport- og turistnæringen, og fra 2003 til 2007 var han medlem av det russiske parlamentet.

Anton Bakov har vært aktiv i russisk samfunnsliv i snart 30 år. Foto: bakov.ru

Seinere har han brukt mye av sin tid til å kjempe for at Russland igjen må bli et kongedømme styrt av en tsar. Han mener den rette arvingen til tronen i Russland er en mann som kaller seg Nikolaj den 3.

Han heter egentlig Karl Emich von Leiningen og er oppvokst i Tyskland, men stammer fra den store Romanov-slekten. Von Leiningen konverterte i 2013 til den ortodokse tro, og det er altså han Bakov og medlemmene av Monarkistpartiet igjen vil ha til å styre Russland.

Med den støtten som Russlands nåværende president Vladimir Putin har blant russerne, kan det fortone seg som en relativt urealistisk plan, og det er trolig derfor Bakov og hans tilhengere har kastet sine øyne i retning av stillehavsparadiset Kiribati.

– Klimaet på øyene er fantastisk og de har bånd til Russland gjennom russiske ekspedisjoner i området på 1800-tallet, sier Bakov til Radio New Zealand.

Er planene et luftslott?

Det er ikke første gang Bakov lanserer ideen om å lage et fristed for russiske monarkister på en stillehavsøy. I 2011 annonserte han at han hadde kjøpt Suwarrow-øyen i en annen øystat, Cookøyene, for å gjøre det til en hovedstad for sitt tsar-imperium. Men myndighetene raskt ute og sa at de var skeptisk til planene.

Mange i Kiribati er nå skeptisk til en invasjon av rike russere.

– Det er skremmende at folk med masse penger på denne måten reiser rundt og prøver å etablere seg med sine egne regler og måter å leve på, sier forskeren Sitiveni Halapua til Radio New Zealand.

Selv om Anton Bakov er en rik man, er det også uklart hvor han har tenkt å hente de mer nærmere 3 milliarder norske kronene han har tenkt å investerte i Kiribati.