Idéen om å kolonisere verdensrommet har i lang tid vært en grunnstein i science-fiction-litteraturen.

Nå vil et nederlandsk selskap at en av de viktigste forutsetningene kommer på plass: Å føde barn i rommet.

– Hvis mennesket ønsker å bli en art som lever på flere planeter, er vi nødt til å lære å reprodusere oss i verdensrommet, sier Kees Mulder, som er grunnleggeren av selskapet SpaceLife Origin.

Teknologisk fremgang de siste tiårene peker i retning av det er mulig å bosette seg på andre planeter. Tesla-gründer Elon Musk en av de fremste pådriverne for at mennesket en dag i fremtiden skal kolonisere Mars.

TRENGER MANGE BARN: Dette er visjonen til Elon Musk. Kolonien vil ha én million mennesker, og mange barn født på Mars. På den røde planeten er det både gravitasjon og en viss beskyttelse mot stråling. Foto: SpaceX

Forsikring for menneskene

Selskapet lister opp en rekke mulige katastrofer for menneskene. Slik som atomkrig og et klima som løper løpsk.

SpaceLife Origin mener de sitter på løsningen for menneskeheten. En løsning som gjør det mulig for noen mennesker å overleve.

De har et program med flere punkter. Den første delen er «Missions Ark».

LAGRES I RØR: Rørene med egg og sed skal plasseres i en liten satellitt som vil gå i en trygg bane. Selskapet hevder de kan beskytte cellene mot den harde strålingen. Foto: Stefan van der Heijden / SpaceLife Origin

Lagre egg og sperm i rommet

«Missions Ark» tar sikte på å lagre menneskelige kjønnsceller i små satellitter som skal gå rundt jorden i minst hundre år.

Dette skal etter planen gjennomføres så tidlig som i 2020. Som en del av prosjektet sier selskapet at de vil hente inn kjønnsceller fra interesserte, betalende kunder.

Prislappen vil være et sted mellom én kvart og én million kroner for hver kunde, skriver det tyske magasinet Welt.

SKAL BESKYTTE MOT STRÅLING: Denne kulen er satellitten som skal holde de menneskelige cellene i hundre år. Den vil bli utsatt for intens stråling og meget høye temperaturer. Foto: Stefan van der Heijden / SpaceLife Origin

Stråling et problem

Forsker Irene Karoliussen ved NTNU har gjennomført grundige studier av hva som skjer med celler i rommet. Hun tror strålingen blir et stort problem. Hun er også skeptisk til selve planen.

– Jeg vet ikke hva som er poenget med å ha det i en satellitt som går rundt jorden hvis jorden går under, for hvem skal ta seg av cellene slik at de blir til barn, spør Karoliussen.

Neste trinn i planen er å få til befruktning i rommet. Det skal skje i prøverør, altså ikke gjennom samleie.

– Dette tror jeg kan gå, sier Karoliussen.

Hun påpeker at cellene skal være relativt kort tid i rommet, slik at arvematerialet ikke vil bli skadet av strålingen. Forskning utført i den internasjonale romstasjonen tyder også på at det er gjennomførbart.

HAR VÆRT I ROMMET: Disse nyfødte musene har blitt født på jorden, men de befruktede muse-eggene har vært i Den internasjonale romstasjonen. Arvematerialet ble ikke skadet av strålingen. Foto: Nasa

Fødsel i rommet

Så kommer det som skal være mye av poenget med hele programmet, å gjennomføre en fødsel i rommet.

Planen er å ha en rekke, høygravide kandidater. Når tiden er kommet, vil én av dem bli sendt til en romstasjon.

Selskapet hevder at denne prosessen vil foregå over et tidsspenn på 24 og 36 timer, overvåket av et medisinsk ekspertteam. Så skal mor og barn ned til jorden igjen.

Den store fødselen skal skje i 2024.

HAR LITEN TRO PÅ PLANEN: Forsker Irene Karoliussen forteller at menneskene som er i Den internasjonale romstasjonen har ganske store utfordringer bare med å leve et normalt liv uten å være gravide. Foto: CIRiS

Skepsis i forskermiljø

Forsker og leder for romfartsselskapet HE Space, Claudia Kessler har i flere tiår vært engasjert i debatten om hvordan menneskehetens overlevelse kan sikres i verdensrommet. Hun har ikke mye tro på SpaceLife Origin.

– Tidsperspektivet er helt urealistisk, og gjennomføringen av programmet er både teknisk og etisk tvilsom, sier hun til Welt.

Etikken er noe professor Roger Strand ved Universitetet i Bergen også er opptatt av.

– Hvis man skal eksperimentere med mennesker på den måten, hvor trygt kommer det til å bli og hvilken risiko utsetter man barna for, er noe han lurer på.