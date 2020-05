Vil gi tusenvis av frivillige koronasmitte – norske Maren vil gjerne være med

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at det er en stor risiko ved å bli utsatt for viruset, og vi vet det kan føre til alvorlige sykdommer for enkelte mennesker, sier Marc Lipsitch til NRK.

Han jobber til daglig på Harvard-universitetet i USA og er en av verdens ledende epidemiologer.

Den kontroversielle og nye måten å teste ut en vaksine på, er rett og slett å dele folk inn i to grupper. Alle testpersonene blir smittet med koronavirus, mens bare halvparten av dem får vaksinen, for å se om den beskytter dem.

En såkalt «human challenge»-test.

Se hvordan Lipsitch sitt forslag er forskjellig fra alle andre testforsøk. Du trenger javascript for å se video. Se hvordan Lipsitch sitt forslag er forskjellig fra alle andre testforsøk.

Kan dø

Metoden kan spare flere måneders venting i kappløpet mot en vaksine, men risikoen er ukjent.

Over 20.000 mennesker har allerede meldt seg frivillig til å bli smittet med koronaviruset, vel vitende om at det akkurat nå ikke finnes noen kur hvis de skulle bli syke.

Marc Lipsitch leder arbeidet med en veldig kontroversiell måte å teste vaksiner på. Foto: Harvard T.H. Chan School of Public Health

– Vi velger de frivillige bare fra de gruppene vi mener har lavest risiko. For vi ønsker å gjøre risikoen så liten som mulig, men det vil alltid være en risiko med dette – både som vi vet om, og som vi ikke vet noe om. Vi kan ikke garantere hva de langsiktige risikoene er, sier Lipsitch til NRK.

For resultatet kan være døden. Det skremmer ikke norske Hilde Maren Haugnes Schjager. Hun har meldt seg.

– Dette er så viktig, og det må gjøres, sier hun, før hun fortsetter.

– Jeg tenkte, endelig kan vi gjøre noe annet en å sitte å klage på Twitter. Og vi som ikke er helsearbeidere kan nå endelig bidra med noe.

Selv har den 39 år gamle tobarnsmoren en god erfaring med det norske helsevesenet.

– Jeg føler jeg står i gjeld til helsevesenet, dette er vår tid største kamp og å få lov til å bidra er jo en gave.

– Jeg vet at det er risiko, men når oppsiden er såpass høy så er det verdt det.

Så gjenstår det å se om Maren blir med plukket ut til å være med på forsøket eller ikke.

Hele verden vil ha den samme vaksinen fortest mulig. Hvor risikabelt er det? Programleder er Gry Blekastad Almås. Du trenger javascript for å se video. Hele verden vil ha den samme vaksinen fortest mulig. Hvor risikabelt er det? Programleder er Gry Blekastad Almås.

Innen et halvt år

– Poenget med å gjøre det på denne måten er å få raskere svar på fordelene av vaksinen, sier Lipsitch.

Og det haster med å finne en vaksine, både menneskeliv kan gå tapt og de økonomiske tapene kan bli enorme hvis samfunnet fortsett som nå.

– Vi kan trolig begynne med forsøkene om et par måneder. I beste fall tar de forsøkene 2–3 måneder, først da har vi noen svar på om vaksinen fungerer eller ikke.