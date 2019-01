Vil gå tilbake til EU for å få til en bedre brexitavtale

Med bare 59 dager igjen til brexit, så er det ventet et et sabla liv i Westminster i kveld.

Regjeringen støtter et forslag om å fjerne den omstridte garantiordningen for Nord-Irland og det kan komme til å få betydelige støtte under kveldens avstemningen i det britiske parlamentet.

I brexitavtalen står det at Storbritanna fortsatt skal være en del av EUs tollunion dersom man ikke på annet vis klarer å sikre en åpen og sømløs grense mellom Nord-Irland og Irland etter brexit.

Brexitforkjemperne frykter at Storbritannia på denne måten aldri vil komme seg ut av tollunionen og dermed heller ikke ut av EU. Brexitavtalen er derfor politisk død i London.

Statsminister Theresa May og EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker under EU-toppmøtet i desember. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Planen nå er å bytte ut den forhatte garantiordningen med en teknologisk løsning slik at man kan unngå grensekontroll, høye tollmurer og fysiske sperringer på det som blir den nye grensen mellom Storbritannia og EU på den irske øya.

Vil presse EU for en bedre avtale

Statsminister Theresa May og hennes regjering støtter forslaget som er ført i pennen av Sir Graham Brady, som har en nøkkelrolle i Det konservative partiet.

Det kan være et gjennombrudd i forsøket på å løse den politiske krisen brexit har ført med seg. Britene er handlingslammet fordi det ikke ser ut til å være flertall for noe som skal komme i stedet for EU-medlemskapet.

Anti-brexitdemonstranter kjører rundt i London for å vise sin motstand mot at britene skal ut av EU. Foto: Alastair Grant / AP

May vil kunne få et klart mandat til å reise til Brussel og kreve at garantiordningen for Nord-Irland skrotes.

– Hvis vi får dette forslaget igjennom, så vil det være et klart og tydelig budskap til EU om at vi kan enes om noe, sier Brady til BBC.

Svært mange som stemte for brexit ønsker at Storbritannia forlater EU uten noen avtale i det hele tatt. Foto: Tolga Akmen / AFP

Men det konservative partiet er splittet i synet på dette forslaget.

Motstand mot Mays nye plan Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Ekspandér faktaboks Det er betydelig motstand fra opprørere i Det konservative partiet mot det nye kompromissforslaget fra Brady. De vil kunne komme til trosse partipisken og stemme nei. Jokeren i dette spillet er Jacob Rees-Mogg, en betydelig brexit-forkjemper i Det konservative partiet Rees-Mogg og hans meningsfeller ønsker at garantiordningen skal bort gjennom en juridisk bindende avtale, og vil kunne kommet til å stemme i mot forslaget i kveld. Tidligere utenriksminister Boris Johnson er også skeptisk til regjeringens nye plan.

EU vil ikke skrive om brexitavtalen

EU har gjentatt flere ganger at de ikke er villige til å gjøre om på garantiordningen for Nord-Irland.

– Det standpunktet kommer ikke til å endre seg, sa utenriksminister Simon Coveney i Irland til flere medier i helgen.

Men britene klamrer seg fast til tanken på at heller ikke EU har særlig lyst til at Storbritannia forlater EU uten noen avtale.

Vil utsette brexit

Britene forlater EU etter planen 29. mars, men brexit kan bli utsatt. Flere politikere er villige til å utsette brexit med opptil ni måneder dersom ikke London og Brussel får til en bedre avtale innen utgangen av februar.

Underhusets ordstyrer John Bercow avgjør hvilke forslag som kommer opp til avstemning. Foto: Ho / AFP

Forslaget fra Arbeiderpartiets Yvette Cooper er designet for å hindre at britene forlater EU uten avtale. Å gå ut uten noen avtale vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for Storbritannia.

Men regjeringen vil ikke fjerne denne muligheten i frykt for å miste et viktig forhandlingskort med EU.

Fare for fortsatt politisk krise

En rekke andre forslag kan komme opp til avstemning i Westminster i kveld. Det er Undehusets mektige ordstyrer John Bercow som avgjør hvilke som når opp.

Ønskene for brexit er mange. Den politiske krisen vil fortsette i Westminster dersom det ikke blir noe klart flertall for noen av forslagene.