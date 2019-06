Amin har vært medlem av det konservative partiet i Storbritannia i 36 år. Nå sier han til BBC Radio at han ikke er klar for å være en del av et parti som velger Boris Johnson som leder.

Mohammed Amin er leder for muslimforumet i det konservative partiet i Storbritannia. Nå truer han med å gå av dersom Johnson velges som leder. Foto: PR

– Mange fryktelige mennesker har vært populære. Popularitet er ikke det avgjørende. Syretesten er om denne personen har moral til å være statsminister. Jeg mener at Johnson ikke består den prøven, svarer Amin når han blir konfrontert med at Johnson er populær i partiet.

– Tyskerne trodde også at Hitler var rett mann for dem, legger han til.

Amin sier at han ikke forventer at politikere eller statsministere skal være helgener.

– Men vi krever et grunnleggende nivå av moral og integritet. Av alle kandidatene i den konservative lederkampen er Boris Johnson den eneste jeg mener ikke møter de kravene, konkluderer han.

Definitiv seier

Torsdag ble det klart at Boris Johnson gikk av med seieren i første runde av toryenes ledervalg i Storbritannia.

Den første silingen ble gjort av De konservatives parlamentarikere i en hemmelig avstemning torsdag formiddag.

Samtlige 313 parlamentarikere i toryenes partigruppe deltok i avstemningen. Boris Johnson fikk støtte fra 114 parlamentarikere og styrker dermed favorittstempelet, mens sittende utenriksminister Jeremy Hunt kom på annenplass med 43 stemmer.

Sittende utenriksminister Jeremy Hunt kom på annenplass med 43 stemmer i den konservative partiets første runde med ledervalg. Foto: Simon Dawson / Reuters

Tre andre kandidater – Andrea Leadsom, Mark Harper og Ester McVey – fikk så få stemmer i torsdagens avstemning at de nå ryker ut av lederkampen.

Sterkt kritisert

Johnson har tidligere blitt kritisert for sin krasse oppførsel og skandaløse uttalelser. Han har blant annet uttalt at kvinner i burka ligner postkasser, og at statsminister Theresa Mays brexitstrategi er en selvmordsvest festet rundt Storbritannia. Her kan du se noen av de mest elleville sitatene hans (og en god rugby-takling av et barn).

Sitatmaskinen Boris Johnson kan bli Storbritannias neste leder. Se hans mest elleville meldinger her. Du trenger javascript for å se video. Sitatmaskinen Boris Johnson kan bli Storbritannias neste leder. Se hans mest elleville meldinger her.

Under sin offisielle valgkampåpning onsdag måtte Johnson svare på spørsmål om sin tidligere. Han ville likevel ikke love noen endring i stil.

– Hvis jeg noen ganger har uttalt meg støtende i mine forsøk på å få fram det jeg virkelig mener, så er jeg lei meg for det, sa Johnson.

– Men jeg vil fortsette å uttale meg så tydelig som jeg kan, for det er det jeg tror det britiske folk vil ha.

Det virkelige problemet, ifølge Johnson, er at politikere altfor ofte snakker tåkete og pakker tingene inn i byråkratiske floskler. Det gjør at folk føler seg fremmedgjort, fastholdt han.

– Det de ønsker å høre, er hva vi faktisk mener.