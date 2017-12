Vil fremstille Flynn som løgner

Det er avisen The Washington Post som forteller om den nye strategien.

Den tidligere hærgeneralen Michael Flynn ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, selv om avtroppende president Barack Obama forsøkte å advare påtroppende president Trump om ham.

Lojalitet trumfer

Michael Flynn var en av de første eks-militære med høy rang som gav sin støtte til Trump da han var presidentkandidat og møtte sterk skepsis fra det utenriks- og forsvarspolitiske miljøet.

Trump som er kjent for å verdsette lojalitet, har flere ganger beklaget at han måtte gi Flynn sparken som sikkerhetsrådgiver og har frem til nå beskrevet ham i positive ordelag. Senest denne måneden hintet Trump om at han kunne tenke seg å benåde Flynn.

Flynn måtte gå fra stillingen etter kun 25 dager for å ha forklart seg uriktig om sin kontakt med russiske myndigheter til visepresident Mike Pence.

Michael Flynn samarbeider nå med spesialetterforsker Robert S. Mueller III og hans gruppe av granskere, som etterforsker den russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen i 2016.

Sentralt er spørsmålet om hvilken kontakt det var mellom Russland og Trumps stab under valgkampen og etter valget, i den såkalte overgangsperioden. Det er ulovlig å konspirere med en utenlandsk makt i forbindelse med et valg, og det er ulovlig for en påtroppende president og stab å foreta handlinger som kan tolkes som «parallell politikk».

Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner (bak), er også avhørt om sin rolle i valgkampen og mulig russiske kontakt. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Hvem instruerte Flynn?

Til granskerne har Michael Flynn fortalt at personer i Trumps overgangsteam styrte hans kontakt med Russland.

Under rettshøringen sa granskingsgruppens påtaleansvarlige at Flynn diskuterte sine samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak med personer i Trumps overgangsteam.

Flynn skal blant annet ha snakket med et høytstående medlem i Trumps overgangsteam på Trumps golfsted Mar-A-Lago i Florida. Der diskuterte de hva Flynn skulle si til den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Samtalene mellom Flynn og Kisljak dreide seg om de amerikanske økonomiske sanksjonene mot Russland som ble innført av Obama-administrasjonen.

Sanksjonene var en reaksjon mot den russiske annekteringen av Krimhalvøya og en reaksjon mot det amerikanske etterretningsorganer og presidenten mente var et forsøk på manipulasjon av det amerikanske valget. I tillegg ble en rekke russiske diplomater utvist.

Flynn hadde som betalt lobbyist under valgkampen arbeidet for at sanksjonene skulle lettes eller fjernes. Det samme signaliserte flere i Trump-leiren, inkludert Trump selv som ønsket å forbedre forholdet til Russland.

Flynn har innrømmet at han i en telefonsamtale i desember 2016 bad Kisljak om at Russland ikke eskalerte situasjonen, ved å svare på Obama-sanksjonene og diplomatutvisningen. Målet var ifølge Flynn var at sanksjonene skulle fjernes når den nye administrasjonen overtok.

Flere amerikanske medier skriver at personen som Flynn diskuterte Russland-sakene med, var Trumps svigersønn Jared Kushner.

Mens ABC News meldte at Flynn skal være klar til å vitne under ed om at det var Trump personlig som beordret ham.

Stemples som løgner

Trumps advokatteam mener fortsatt ifølge The Washington Post at Flynn ikke har beviser for at presidenten selv eller andre i hans nærmeste krets var delaktige i upassende kontakt med russerne.

De tolker blant annet det at Flynn ikke erklærer seg skyldig i å ha vært delaktig i en konspirasjon som at den tidligere sentrale rådgiveren ikke har håndfaste bevis for at han var en del av en større konspirasjon.

Men ifølge avisen jobbes det med hvordan advokatene skal klare å motvirke det Flynn eventuelt kommer med. Strategien skal være å stemple ham som løgner, og mener Flynns handlinger underbygger et slikt bilde.

Flynn har allerede erkjent å ha begått mened, etter at han først forklarte seg uriktig til FBI om kontakten med Russland.

Forsvarsadvokater som The Washington Post har vært i kontakt med, betegner det som et naturlig valg for forsvaret å diskreditere motstanderen.