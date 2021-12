Vil forby salg av egg og kjøtt i flere indiske byer

– Vogner med ikke-vegetarisk mat kan ses over alt i byen. Det sårer folks religiøse følelser, sa ordføreren i millionbyen Rajkot i delstaten Gujarat da forbudet ble innført i midten av november.

Varene skulle i alle fall ikke selges i nærheten av skoler eller religiøse bygninger, skriver avisen Hindustan Times.

Hindunasjonalistene som styrer i Gujarat vil at det bare skal lov å selge tomater og andre vegetariske produkter. Foto: AMIT DAVE / Reuters

Et høykaste-fenomen

Hinduismen oppfordrer til vegetarisme, selv om det slett ikke er slik at alle hinduer unngår kjøtt.

Men religionen, livsstilen og kostholdet har blitt politikk, mye på grunn av styret til den hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi og hans parti BJP.

– Det er langt ifra slik at alle hinduer er vegetarianere. Den siste oversikten jeg så viste at det bare var en tredel, men de har fått dominere.

Det sier professor og sosialantropolog Kathinka Frøystad. Hun arbeider ved Universitetet i Oslo og har bodd i India i flere perioder.

Hun forteller at det særlig er høykastehinduister som lever strengt vegetarisk. For dem er synet og lukten av kjøtt, fisk og egg på grensen til det utålelige.

Politiet tok alt

I Gujarat har hindunasjonalistene stått sterkt lenge. Da forbudet ble innført gikk politiet håndfast til verks i byen Ahmedabad, der det bor over 5 millioner mennesker.

Her fikk gateselgerne beslaglagt matvarene myndighetene mente var ulovlig. Og da var det ikke bare eggene som ble tatt, skriver The New York Times' korrespondent i India.

Gassbeholdere, brød, grønnsaker, tallerkener, glass og til og med stoler forsvant fra de enkle spisestedene. Alt kokken trengte for å servere omelett eller eggerøre.

Så fikk lokale myndigheter et søksmål mot seg, og noe eggsalg ble igjen tillatt, men bare foreløpig. En lokal domstol skal avgjøre om forbudet kan innføres.

Hindunasjonalistene styrer

– Forbudet er et eksempel på hindunasjonalistenes makt, sier Frøystad til NRK.

Slike forbud har man lenge hatt i hinduistiske pilegrimssteder. Som for eksempel i deler Varanasi, der pilegrimer vasker vekk sine synder i elva Ganges. Men nå vil hindunasjonalistene rense bybildet og vise at det er de som styrer i flere byer, sier hun. Tanken deres har vært at de andre bare må tilpasse seg.

Pilegrimer i Varanasi bader i elva Ganges. I deler av byen er det forbudt å servere kjøtt. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

– Samtidig har økt konsum av kjøtt og egg skjedd i India de siste ti årene, til tross for høykastenes ideal om vegetarisme.

Dermed er det ikke bare kjøttspisende muslimer som har protestert mot forbudet i Gujarat.

Både hinduer og muslimer protesterer

– Nå har muslimene slått seg sammen med gateselgernes forbund. Mange der har lang tradisjon for å spise det de har råd til av egg og kjøtt. Protestene kommer også fra folk fra alle samfunnslag som liker å spise omelett en gang iblant.

Statsminister Narendra Modi har ledet landet siden 2014. Han har flere ganger tatt beslutninger som fremhever og favoriserer hinduene.

Dette er ikke første gang mat skaper konflikt i det folkerike landet. I 2019 forsøkte regjeringen til Modi å stoppe all handel med storfe for slakting over hele India, men det lovforslaget ble stoppet av Høyesterett.