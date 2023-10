Vil evakuere 28 landsbyer

Mandag iverksatte den israelske hæren (IDF) planer for å evakuere 28 israelske landsbyer som ligger mindre enn to kilometer fra grensen til Libanon.

Evakueringsplanene kommer etter at Hizbollah søndag avfyrte raketter fra Sør-Libanon mot landsbyen Shtula rett ved grensen. Israelsk helsepersonell har bekreftet at en person ble drept og tre ble såret i angrepet.

Det israelske militæret angrep selv mål i Libanon etter Hizbollah-angrepet.

Før og etter – byen Beit Hanoun i Nord-Gaza Planet Labs PBC/Reuters

Har mobilisert 360.000 soldater

Israels bakkeinvasjon nærmer seg, og IDF har mobilisert omtrent 360.000 soldater. Det strategiske målet når Israel går inn på Gazastripen, er Hamas:

– De er vandrende lik. Det er bare et spørsmål om tid.

Det sier Jonathan Conricus, talsperson for IDF, om personer tilknyttet Hamas. Han fastslår at sivile ikke er mål i militæroperasjonen.

På spørsmål om hvem som skal styre Gazastripen hvis Hamas-ledelsen faller, sier Conricus at «det får vi se på etter hvert», men at Israel ikke har noen plan om å okkupere Gazastripen.

FN anslo på lørdag at over en million palestinere kan være internt fordrevet på Gazastripen etter at Israel ga en evakueringsordre for 1,1 millioner palestinere i Nord-Gaza.

– FN kaller dette en kollektiv avstraffelse. Hva tenker du om det?

– Det er absurd og urettferdig. Slike utsagn kommer bare mot Israel når Israel forsvarer seg selv. Hvis det hadde vært andre demokratier som forsvarte seg selv, ville man ikke hørt slike uttalelser, sier Conricus til NRK.

Palestinere med dobbelt statsborgerskap har reist til grenseovergangen til Egypt, i håp om å få reise ut av Gaza. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

IDF: Israel er i stand til å håndtere flere fronter

Israel har forsterket sine styrker ved den nordlige grensen til Libanon etter flere dager med Hizbollah-angrep, sier den israelske hæren (IDF).

– Hizbollah prøvde å avlede vår operative innsats fra Gazastripen med flere angrep i går, sier IDF-talsperson Daniel Hagari mandag.

Hagari hevder Hizbollah-militsen angrep israelske landsbyer ved grensen på instrukser og med støtte fra Iran, noe han sier har utsatt Libanon og dets borgere for fare.

Israel vil svare avgjørende på ethvert angrep på sitt territorium, sier Hagari, som hevder hæren er i stand til å håndtere konflikter på to eller flere fronter.

Angripes «uten reservasjoner»

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober, har minst 2700 blitt drept på palestinsk side, og 10 800 skal være såret. I tillegg er rundt 1000 mennesker meldt savnet. Det fryktes at mange kan ligge under hus som ligger i ruiner etter luftangrep, opplyser det palestinske helsedepartementet.

De fleste ofrene er sivile.

Allerede før en israelsk bakkeinvasjon er påbegynt, viser tall over antall drepte dimensjonene av Israels luftoperasjon mot Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har presisert at Israel vil handle «uten reservasjoner og uten pusterom» for å ødelegge Hamas' militære evne.

På en knapp uke, har dødstallene i 2023 oversteget antall drepte fra 2014, året til den blodige 50-dagers krigen. Før Hamas' angrep 7. oktober, var 227 palestinere og 29 israelere drept.

Reagerer på norsk fordømmelse

Tidligere mandag morgen holdt Conricus en pressekonferanse i Israel, der NTB var til stede. Her rettet han kritikk mot Norge:

– Jeg synes det er rart at fordømmelsen fra Norge er rettet mot Israel og ikke Hamas, fordi det er Hamas som styrer Gaza. De er ansvarlige for denne situasjonen, sa Conricus til NTB.

Oberstløytnanten viser til Jonas Gahr Støres fordømmelse av blokaden og tiltakene som nå rettes mot sivile i Gaza. Den norske statsministeren kalte Israels evakueringsordre for 1,1 millioner palestinere «en oppskrift på store lidelser».

Støre har tidligere også fordømt Hamas' angrep på israelske sivile og bedt om at gislene blir frigitt:

– Norge fordømmer sterkt angrepene mot israelske sivile, og ber om at de blir stanset umiddelbart, sa Støre til NTB forrige uke.

Mandag har det israelske forsvaret oppdatert tallet på israelske og utenlandske gisler fra 155 til 199.

Den israelske hæren forbereder en bakkeinvasjon av Gazastripen. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Bakkeoperasjon i vente

På videochat fra Israel sier Conricus at en bakkeoperasjon er «nærmere nå enn for ett døgn siden» og understreker at ingen land kan belære Israel om proporsjonalitet i reaksjonen på Hamas' angrep, med mindre de selv har vært i Israel og vært vitne til konsekvensene.

Han avviser at verdenssamfunnet kan sette en rød linje for hvor store sivile tap det kan bli på Gazastripen:

– Ingen i det internasjonale samfunnet kan sette røde linjer for Israel. Vi forsvarer oss. Vi utfører en lovlig krig mot en terroristgruppe som angrep våre sivile, sier Conricus.

Forvirring rundt våpenhvile

Nyhetsbyrået Reuters meldte mandag morgen at USA, Israel og Egypt skal ha blitt enige om en våpenhvile i Sør-Gaza, som skulle begynne mandag kl. 8 norsk tid. Kilden var egyptiske tjenestemenn.

Dette skulle skje i forbindelse med at Rafah-overgangen fra Gaza til Egypt skulle åpnes for utenlandske statsborgere og palestinere med dobbelt statsborgerskap. Grenseovergangen skulle ifølge NBC åpnes kl. 9 mandag morgen.

Men både Hamas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu var raskt ute og avviste dette.

Den israelske statsministeren sier at det verken er noen våpenhvile eller opprettet en humanitær korridor for utenlandske statsborgere ut av Gaza.

Rafah-overgangen har i hovedsak vært stengt for palestinere siden 2007, som en del av Egypts blokade av Gazastripen.

Egypt har holdt overgangen stengt siden tirsdag forrige uke, etter at Israel angrep området tre ganger.

Det norske utenriksdepartementet ber norske statsborgere inne på Gazastripen vurdere hvor forsvarlig det er å reise sørover.

Flere palestinere med dobbelt statsborgerskap har reist til grenseovergangen i Rafah, som grenser mot Egypt. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Biden: – Sikker på at Israel vil følge krigsreglene

– Jeg er overbevist om at Israel vil handle etter krigsreglene. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger, sa den amerikanske presidenten i et intervju med «60 Minutes» natt til mandag.

– Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza til å få tilgang til medisin, mat og vann.

Biden sier han er enig i at Hamas må utryddes:

– Men at det må være en vei til en palestinsk stat.

Når det gjelder støtte til Israel i form av styrker, så sier Biden at dette ikke er nødvendig. Han grunngir det med at Israel har en av de beste kampstyrkene.

USAs utenriksminister Antony Blinken er mandag i Israel for å holde samtaler om konflikten med Hamas, ifølge AFP. Blinken er tilbake i Israel etter å ha vært på besøk i seks arabiske land de siste dagene.

Biden advarte også om at terrortrusselen i USA har økt som følge av uroen i Midtøsten. Foto: AP

Advarer mot okkupasjon av Gaza

Biden mener det vil være en stor feil om Israel går for en okkupasjon av Gazastripen.

Han grunngir det med at Hamas ikke representerer det palestinske folket. Men det å invadere og utslette ekstremister, er nødvendig, sier Biden.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan sier som et svar på Bidens advarsel, at det har de ingen intensjon om å gjøre. Men understreker til CNN at de må gjøre det som trengs for å utslette Hamas.

Natt til mandag kom det også meldinger om at Biden planlegger et besøk til Israel, men det er ikke bekreftet av Det hvite hus.

Elleve palestinske journalister drept på Gazastripen, ifølge fagforening

Minst elleve palestinske journalister har mistet livet i israelske luftangrep på Gazastripen siden Hamas-angrepet 7. oktober, ifølge en palestinsk fagforening.

Fagforeningen Palestinian Journalists Syndicate bekreftet antallet mandag ettermiddag.

En Reuters-journalist ble også drept i et rakettangrep i sørlige Libanon på fredag, ifølge nyhetsbyrået selv. Andre internasjonale journalister ble også såret i angrepet, blant annet fra AFP, Al Jazeera og Reuters.

Israel har utført en rekke omfattende rakettangrep mot Gaza siden Hamas' overraskelsesangrep på Israel lørdag 7. oktober. Siden den gang har flere hundre mennesker blitt drept og mange tusen såret i både Israel og på Gazastripen.

FN krever humanitær pause

FN og flere internasjonale organisasjoner har krevd en humanitær pause. Og at blokaden, som gjør at folk i Gaza har kritisk mangel på vann, mat og strøm, blir opphevet.

– Israel har ikke skrudd på vannforsyningen til Gaza. Folk drikker urent vann, som truer livet til innbyggerne, sier talsmann for innenriksdepartementet Eyad, Al-Bozom.

Mandag vil Russlands president Vladimir Putin snakke med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Palestinas president Mahmoud Abbas og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

– Det viktigste nå er å få stanse angrepene og starte prosessen med å komme til en politisk løsning, sier Yuri Ushakov, Putins utenrikspolitiske rådgiver til nyhetsbyrået Interfax.

Russland la også frem et forslag i FNs sikkerhetsråd om en humanitær våpenhvile sist uke.

Sykehusene i Gaza har bare strøm ut mandag, ifølge FN. Foto: Adel Hana / AP