Vil det være mulig å ta ferie i Spania?

– Det blir en annerledes sommer, sier Marit Gjelsten som driver et eiendomsmeglerfirma på Costa Blanca.

Spania er fremdeles lukket. Det går ikke direktefly fra utlandet til destinasjoner som Alicante og Malaga.

– De som er fastboende er jo vanligvis en litt eldre garde. Deres syklus er at de har sommeren hjemme i Norge så er det barn og barnebarn som bruker eiendommen om sommeren. Det er fremdeles usikkert om de kan komme nedover, sier Gjelsten.

Det blir sagt at masseturismen begynte i Spania. Nå trenger turismen og Benidorm en ny begynnelse. Foto: Philip Lote / NRK

Det er også vanskelig å planlegge hotellferie eller å leie en feriebolig.

Venter på beskjed

– Vi håper på et belegg på mellom 50 og 60 prosent denne sommeren. Normalt er det på 100 prosent.

Mandag 11. mai kan hotelldirektør Victoria Puche åpne boutique hotellet Calas de Alicante.

Men det skjer ikke. De har rett og slett ingen gjester. Ingen bestillinger.

– Vi ønsker å åpne 1. juni, men vi kan ikke åpne hotellet hvis vi ikke har gjester. Først må Spania åpne grensene. Deretter må flyselskapene begynne å operere.

Hotellet vil legge en smittevernspakke på hvert rom med maske, hansker og håndsprit. Hun understreker at Alicante har til sammen fem gode private og offentlig sykehus som ikke har hatt noe kapasitetsproblemer under koronautbruddet i Spania.

– Det er avgjørende at vi kan gi våre kunder nok sikkerhet til å komme og tilbringe ferien her, sier Victoria Puche som også er president for hotellforeningen i Alicante.

Hotelldirektør Victoria Puche sjekker restauranten på boutique hotellet hun driver i Alicante. De åpner tidligst i juni. Foto: Philip Lote / NRK

I land som Hellas, Kroatia, Italia, Frankrike, Portugal og Spania er usikkerheten før sommeren stor.

Det turistbransjen i Europa ber om er:

Overordnede retningslinjer og reiseråd fra EU

Nasjonale planer for smittevern for hotell og servering

Instrukser fra lokale myndigheter om hvor de skal åpne restauranter, barer, strender og svømmebasseng.

– For øyeblikket har vi ikke sett noen planer. Vi er veldig skuffet. Vi vet ikke om vi må skille bordene i hotellrestauranten meter eller to meter, eller sette opp pleksiglass mellom bordene. Vi må få beskjed. Dette er det vanskelig å få på plass i løpet av bare noen dager, sier Victoria Puche.

For dem som håper på en middelhavsferie kan det være smart å være innstilt på å improvisere og samtidig planlegge litt nøye. Dette er noe av det du må følge med på og sjekke på nytt før du drar:

Innreiseregler: at det går fly er ikke det samme som at alle kan reise inn et land.

Overnatting: vær sikker på det er hotell eller leiligheter tilgjengelig dit du drar.

Lokal smittesituasjon: les deg opp på tiltak og regler for smittevern.

Offisielle råd fra både EU, lokale og nasjonale myndigheter.

– Til de som har lyst på Spania i sommer anbefaler jeg å følge med på UDs sider og UDs reiseråd, Marit Gjelsten.

Marit Gjelsten kjenner Alfaz Del Pi og Spania bedre enn de fleste nordmenn. Hun har bodd her i 30 på. Foto: Antonia Cimini / NRK

Igjen tillatt med boligvisninger

11. mai er det igjen lov med visninger av hus og eiendommer i Spania. Marit Gjelsten videosamtaler med kollega Mona Nielsen om hvilke smittevernregler som gjelder ved visning.

Nielsen driver et annet eiendomsmeglerfirma i Torrevieja en time lenger sør.

– Nå leste jeg i avisa at de planlegger å åpne for flyginger igjen. Først i Spania, så Europa og så resten av verden. Ingen datoer, men det er positivt, sier Mona Nielsen.

De to forretningskvinnene styrte mot rekordår da covid-19 og koronaepidemien gjorde at Spania lukket ned 14. mars.

Mona Nielsen har drevet i 20 år og har brukt fra et oppspart fond til å holde sine 11 ansatte i 50 prosent jobb gjennom krisen.

Nå kan de kanskje igjen selge eiendommer. Mona viser oss et tre år gammelt hus med norske eiere. Hun har en mulig kjøper i Russland som ikke har kunnet reise ned å se huset ennå.

Eiendomsmegler Mona Nielsen gir NRK et intervju ved svømmebassenget på en eiendommene hun har på vent på grunn av covid-19. Foto: Philip Lote / NRK

– Dette huset kunne jeg i det minste hatt visning på, og ja det er godt mulig jeg kunne ha solgte det sier Mona Nielsen.

Norsk koloni

Costa Blanca fikk sitt navn da British Airways i 1957 åpnet direkte flyginger og markedsførte reisemålet som den «hvite kyst».

Etter de første britene kom også de første skandinavene.

Litt over 10 år senere bosatte de første nordmennene seg her og var med på å grunnla kolonien i Alfaz Del Pi.

Det bor i dag rundt 23 000 nordmenn på Costa Blanca.

Få folk på promenaden i Alicante. De under 70 i Spania kan være ute å mosjonere frem til 10.00. Eldre over 70 fra 10.00 til 12.00. Barna har hatt tiden fra 12.00 til 19.00 Foto: Philip Lote / NRK

Heric Campos Arteseros har vokst opp på sine foreldres campingplass like ved Benidorm og ikke langt unna den norske kolonien og har turisme i blodet. Nå er han toppbyråkrat og generaldirektør for reiseliv for hele Valencia-regionen.

Generaldirektøren mener EU ikke har vist nok interesse for krisen i turismen.

– Vi trenger EU. Vi trenger direkte tiltak for reiselivssektoren som blant annet inkluderer en felles sikkerhetsprotokoll. Vi trenger økonomiske tiltak rettet mot turistsektoren. Det er selskaper som leverer flere tjenester og som er veldig lønnsomme, men som nå trenger hjelp, sier Heric Campos Arteseros.

Heric Campos Arteseros håper å få på plass tiltak i samarbeid med myndighetene i Madrid og Brussel. Målet er åpne Costa Blanca for turister uten at de må frykte smitte. Foto: Philip Lote / NRK

Er nordmenn villig til å betale mer?

Spania har 80 millioner besøk, turisme er landets tredje største næring og sysselsetter to millioner mennesker. 1.5 million passasjerer hvert år er kommer hvert år med direktefly fra Norge.

– Før var vi veldig konkurransedyktige, men hvis selskapene nå kun kan fly med fire per rad mot seks per rad før covid-19 så må vi se om prisene blir akseptable for nordmenn, sier Heric Campos Arteseros.