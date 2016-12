Vil dele inn Syria i selvstyrte soner

Russland har tatt en lederrolle i planleggingen av kompromissforslaget, opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters.

– Det har vært en bevegelse mot et kompromiss. En endelig avtale vil være vanskelig, men standpunkter har skiftet, uttaler Andrey Kortunov, direktør for en tankesmie nær det russiske utenriksdepartementet.

Russland og Tyrkia ønsker at Syrias president Bashar al-Assad beholder makten inntil neste presidentvalg, der han etter planen skal gå av og la en mindre omstridt alawitt-kandidat overta.

Iran er ennå ikke overbevist om denne løsningen, men uansett er planen at Assad skal gå av med æren i behold, og garantier for ham og hans familie, sier kildene til Reuters.

– Et par av navnene i ledelsen har vært nevnt som potensielle etterfølgere, sier Kortunov.

Slik vil de dele Syria

Russland og Tyrkia er allerede enige om en våpenhvileavtale for Syria. Dette er hovedpunktene i den videre planen:

Russland, Iran og Tyrkia skal nærme seg enighet.

Avtale innebærer soner med selvstyre.

Assad-vennlig regime vil beholde makten.

Tyrkia vil kontrollere Nord-Syria.

Tyrkia ønsker å uformelt styre en del av Nord-Syria. Dette skal være en sikker sone for flyktninger, en base for opposisjonen mot Assad og et vern mot kurdisk innflytelse.

Al-Bab, en by holdt av Den islamske staten rundt 40 kilometer nordøst for Aleppo, er en viktig brikke i spillet. Erdogan er svært opptatt av at tyrkisk-støttede opprørere erobrer byen for å hindre at kurdiske militser gjør det.

Flere kilder sier til Reuters at det er en forståelse mellom Tyrkia og Russland om at opprørere kunne forlate Aleppo for å bidra til å ta al-Bab.

Irans interesser er vanskeligere å fastslå, men Ali Akbar Velayati, topprådgiver for Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, har sagt at Aleppos fall kan endre mye i regionen.

Ved å hjelpe Assad med å gjenerobre Aleppo, har Iran sikret en korridor som forbinder Teheran til Beirut, slik at det er mulig å sende våpen til Hizbollah i Libanon.

Kilder i både det russiske og vestlige diplomatiet sier Iran vil insistere

på å holde denne korridoren og at Assad beholder makten.

Hvis han fjernes, vil Teheran ha ham erstattet med en annen alawitt, som de anser som nærmest sjiaislam.

Putin som fredsmegler irriterer USA

Hvis Vladimir Putin klarer å spille hovedrollen som megler i Syria, vil det styrke fortellingen hans om Russland som en verdensmakt og seriøs aktør i Midtøsten.

– Det venter en stor premie om de er i front med å forandre verden. Vi er alle blitt vant til at USA er det, og har glemt at Russland pleide å være på samme nivå, sier Sir Tony Brenton, Storbritannias tidligere ambassadør i Moskva.

Hvis Russland får viljen sin, vil nye fredssamtaler mellom den syriske regjeringen og opposisjonen begynne i midten av januar i Astana, hovedstaden i Kasakhstan, en nær russisk alliert.

Samtalene vil være forskjellig fra FN-forhandlinger, og vil i utgangspunktet ikke involvere USA.



Dette har irritert Washington.



– Russland, med en økonomi på størrelse med Spanias, sprader rundt og opptrer som de vet hva de gjør. Jeg tror ikke tyrkerne og russerne kan gjøre dette (politiske forhandlinger) uten oss, sier en myndighetskilde i USA.

Tror Russland posisjonerer seg

GIR UT SYRIA-BOK: Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit gir i januar ut boken «Syria–En stor krig i en liten verden». Foto: Privat

Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit beskriver dette som et av de mer konkrete forslagene for Syria.

– Mange har snakket om at det er en slik løsning som er mest plausibel. At Assad blir sittende i overgangsperiode, får garantier for seg og sine nærmeste og at Syria blir oppdelt i soner som utenforstående land vil ha ansvaret for.

Hun mener Russland og Tyrkia utnytter et tidsvindu der USA er totalt på sidelinjen.

– Jeg ser det slik at Russland og andre forsøker å få kontroll fram til januar, slik at det blir utgangspunktet for forhandlinger med USA. Jeg tror dette er en lur plan fra Russland. At de kan legge et bredt rammeverk på bordet for Trump, sier Hellestveit.

MEKTIGE: Syrias president Bashar al-Assad møter president Vladimir Putin i Moskva i oktober 2015. Foto: RIA NOVOSTI / Reuters

Første steg

Utenriks- og forsvarsministrene fra Russland, Tyrkia og Iran møttes i Moskva 20. desember for å spikre prinsippene for en fremtidig Syria-avtale.

Russiske kilder sier det første trinnet er å få en landsomfattende våpenhvile og deretter å få forhandlingene i gang. Tanken er da å få golfstatene involvert, deretter USA, og så EU.

Fredsinitiativet fra Russland, Tyrkia og Iran ser med første øyekast merkelig ut.

Iran, Assads mest pålitelige allierte, har hjulpet Assad med jagerfly, Russland har utført luftangrep, mens Tyrkia har støttet opprørerne som kjemper mot Assad.

Ifølge kilder som er kjent med prosessen, skal Putin og Tyrkias president Tayyip Erdogan ha kommet frem til en rekke overenskomster på bakrommet for å lette veien mot en mulig avtale.

Hellestveit: For få er med

– Problemet med avtalen er at for få aktører er med. Det blir ikke vedvarende fred hvis du ekskluderer så mange. Globalt mangler araberlandene, Israel, Europa og USA. Og lokalt er for mange syrere ekskludert, etter sigende også de vi støtter i kampen mot IS, sier Hellestveit.«»

Hun sier det er store utfordringer med det vide terrorbegrepet.

– Det utelukker alle russerne mener er terrorister, det utelukker YPG og det utelukker den frie syriske arme, fordi de har med kurdere. Dermed vil de få problemer med å holde Syria i ro uten å gå inn tungt.

Hun mener likevel at initiativet er gode nyheter for syrerne.

– Russland, Tyrkia og Iran er de tre maktene som NÅ har styrker på bakken. De har evne og vilje til å presse igjennom avtaler. Jeg tror ikke dette er slutten på Syria-krigen. Men det setter fredsdiplomatiet inn på et helt nytt spor.

Vikør skeptisk

TROR IKKE ASSAD VIL GÅ: Knut S. Vikør er professor i Midtøsten-historie ved Universitetet i Bergen. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

Knut S. Vikør er professor i Midtøsten-historie ved Universitetet i Bergen. Han sier det store spørsmålet fortsatt er om Assad er villig til å gå av. Han er skeptisk til forslaget.

– Tidligere har det vært for mange motstridende interesser til at det kunne ha noen realisme. Det er det fortsatt, vil jeg si.

Vikør sier det har vært umulig å få til en avtale fordi ingen vil snakke med opprørssiden, som har forbindelser til ekstrem islamisme.

– Om dette skal ha noen realitet, må det innebære at opprørerne ser at deres sak er tapt. De kan ikke godta et Assad-vennlig regime i Syria, sier Vikør.

KRIG UTEN ENDE? Innbyggere bærer en mann rammet av det opprørere sier er en tønnebombe fra Assads styrker utenfor Idlib i juni 2015. Foto: KHALIL ASHAWI / Reuters

Viktigst for Tyrkia å fjerne PKK

Russland skal ha fått Iran med på fredsplanen ved å overtale Tyrkia til å droppe kravet om at Assad må gå av med en gang.

– Vår prioritet er ikke at Assad må gå, men å beseire terrorisme, sier en høytstående tyrkisk embetsmann.

– Det betyr ikke at vi godkjenner Assad. Men vi har kommet til en

forståelse. Når Den islamske staten blir utryddet, kan Russland hjelpe Tyrkia med å fjerne PKK i Syria, sier han.

Tyrkia ser på YPG-militsen og deres politiske PYD-fløy som forlengelser av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som har ført en opprørskamp sørøst i landet.

Den virkelige frykten for Tyrkia er et selvstendig Kurdistand inne i Syria, mener den tidligere ambassadøren Tony Brenton.

I august lanserte Tyrkia «Operation Eufrat Shield». Denne militæroperasjonen skulle sikre et 90 kilometer bredt belte langs grensen, og hindre Den islamske staten og kurdiske militser i å erobre territorier her.

Aydin Sezer leder «Senter for Tyrkia- og Russland-studier», en Ankara-basert tenketank. Han sier Tyrkia nå har gitt helt opp et regimeskifte i Syria.

Tyrkias offisielle stilling er fortsatt at Assad må fjernes, og utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sa senest onsdag et en politisk overgang med Assad er umulig.

