Vil avskaffe Disneys selvstyrte område i Florida

Med sine 80.000 ansatte, er Disney World Floridas største private arbeidsgiver. Og siden 1967 har fornøyelsesparken hatt en spesiell status som eget skattedistrikt.

Dette gir underholdningsgiganten stor makt til å selv bestemme over 120 kvadratkilometer som strekker seg over to fylker. For eksempel slipper de å søke om tillatelse til å bygge nye attraksjoner og bygninger. Parken har også sin egen redningstjeneste og brannvesen.

Men det kan det bli slutt på nå. Torsdag stemte et flertall i delstatsforsamlingen i Florida å oppheve Disney Worlds særstatus.

Nå gjenstår det bare at den republikanske guvernøren Ron DeSantis setter sin signatur på loven, som det er ventet at han vil gjøre. Etter planen vil den da tre i kraft fra juni neste år, skriver NTB.

«Don't say gay»

Dette er bare siste utvikling i en betent politisk konflikt som de siste ukene har rast mellom Disney og de republikanske politikerne som leder delstaten.

Bakgrunnen er en annen lov, som skal tre i kraft fra 1. juli. Den forbyr blant annet diskusjoner om seksuell legning og kjønnsidentitet for elever opp til fjerde klasse, og begrenser det for eldre elever, skriver The New York Times.

Politikerne bak har gitt loven navnet «Parental rights in education», og sier den handler om å beskytte barn og foreldres rettigheter. Motstandere kaller den «Don't say gay» – altså «Ikke si homo» – og frykter den vil føre til diskriminering av LHBT-personer.

Disney er blant de som har kritisert loven. Dette kom først etter stort press fra egne ansatte, og konflikt innad i selskapet.

Disney-sjefen Bob Chapek ønsket i utgangspunktet ikke at selskapet skulle involvere seg i saken offentlig. Men Disney fikk blant annet kritikk for å tidligere ha donert penger til det republikanske partiet i Florida. Flere arbeidere gikk ut i streik protest mot selskapets standpunkt.

Disney-ansatte protesterer mot loven som blir kalt «Don't say gay». Foto: RINGO CHIU / Reuters

Dermed snudde Chapek, og sa følgende i et møte med aksjonærer tidlig i mars, melder Insider:

– Jeg ringte guvernør DeSantis for å uttrykke vår skuffelse, og vår bekymring for at om dette forslaget blir lov, kan det brukes mot homofile, lesbiske, ikke-binære og transkjønnede barn og familier.

Beskylder Disney for å være «woke»

Etter DeSantis signerte loven 28. mars, sa Disney i en uttalelse at deres mål som selskap er at den blir opphevet eller stoppet i retten.

Republikanske politikere har slått hardt tilbake mot Disney. «Disney har valgt feil fyr å krangle med,» skrev DeSantis på onsdag, i en e-post til støttespillere hvor han ba om donasjoner. Det melder The New York Times.

«Jeg vil ikke tillate en «woke» bedrift fra California å styrer vår stat. Disney har sluppet unna med særskilte ordninger fra Florida altfor lenge,» skrev han videre.

Demonstranter viser sin støtte til guvernør DeSantis. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Disney har ikke kommentert avgjørelsen om å oppheve fornøyelsesparkens særstatus. Variety skriver at loven kan komme til å bli prøvd i retten.

Orange County and Osceola County er de to fylkene hvor parken ligger. Scott Randolph, skatteinnkrever i Orange County, har tvitret at endringen vil koste fylket 163 millioner dollar i året, for forskjellige tjenester og tilbakebetaling av gjeld.