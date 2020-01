Vil avhøre prins Andrew: Statsadvokat sier han har vist «null samarbeidsvilje»

Geoffrey S. Berman, statsadvokat for den sørlige delen av New York, bekreftet ønsket om å avhøre prins Andrew på en pressekonferanse, ifølge avisen.

Berman legger til at prinsen så langt har vist «null samarbeidsvilje».

Den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor. Foto: AP

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Etter alt å dømme tok han sitt eget liv. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter i New York og Florida, og ventet på at saken skulle opp for retten.

Det er tidligere kjent at prins Andrew var en del av Epsteins omfattende og mektige omgangskrets. Den amerikanske kvinnen Virginia Roberts Giuffre har anklaget Epstein for å ha betalt henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

– Villig til å hjelpe

Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

I intervjuet sa prins Andrew også at han var villig til å la seg avhøre i forbindelse med Epstein-etterforskningen.

– Selvfølgelig, jeg er villig til å hjelpe ethvert rettmessig etterforskningsorgan med sine undersøkelser, om jeg blir bedt om det, sa Andrew i intervjuet.

I en annen del av intervjuet sa prins Andrew at han måtte konsultere med sine advokater før han eventuelt avla vitnemål under ed i Epstein-etterforskningen.

Dette bildet av prins Andrew og da 17 år gamle Virginia Roberts Giuffre står sentralt i anklagene mot prinsen. Prins Andrew har antydet at bildet kan være falskt. Til høyre i bildet er Ghislaine Maxwell, som ifølge flere kvinner var involvert i Epsteins prostitusjonsvirksomhet. Maxwell er i dag sporløst forsvunnet. Foto: Faksimile fra BBC

– Oppførte seg lite kledelig

Ifølge The New York Times møttes prins Andrew og Jeffrey Epstein første gang i 1999. I 2008 erkjente Epstein straffskyld for å ha lagt til rette for prostitusjon. Han sonet for 13 måneder for dette i et fengsel i Florida, etter å ha inngått en omstridt avtale med påtalemyndigheten, skriver avisa.

Virginia Roberts Giuffre intervjues av BBC. Foto: BBC

Etter at Epstein ble løslatt, bodde prins Andrew i Epsteins bolig på Manhattan i New York ved minst én anledning. Intervjuet med BBC ble gjort noen måneder etter Epsteins død, og førte til voldsom oppstandelse i Storbritannia.

I etterkant av intervjuet sa prins Andrew fra seg alle offisielle oppdrag knyttet til det britiske kongehuset i overskuelig fremtid. I intervjuet sa prins Andrew blant annet at han ikke kunne huske å ha møtt Virginia Roberts Giuffre.

På spørsmål om han angret på å ha fortsatt sitt vennskap med Epstein etter at sistnevnte ble dømt, svarte prins Andrew blant annet:

– Angrer jeg på det faktum at han åpenbart har oppført seg på en lite kledelig måte («unbecoming», journ.anm.)? Ja.

– Lite kledelig? Han var en sexforbryter, svarte BBC-reporter Emily Maitlis.