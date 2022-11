Vil at Ukraina skal få glidebomber

Våpenet heter GLSDB og har vært under utvikling siden 2014. Får ukrainerne disse flygende bombene vil de kunne nå russiske mål som nå er utenfor rekkevidde.

Det er Reuters som skriver at Boeing og Saab ønsker å levere systemet til ukrainerne. De vil ikke gjøre dette gratis. De ønsker at amerikanerne kjøper bombene og gir dem til Ukraina.

RAKETTDRIFT: Glidevåpenet vil bli skut ut av rakettkastere ukrainerne allerede har mange av. Når rakettmotoren er brent ut, blir den skilt fra bomben som så fortsetter mot målet. Foto: Saab

Relativt billig

GLSDB består av to komponenter som allerede er masseprodusert. Det er motorene i det amerikanske rakettartilleriet og flybombene GBU-39.

GBU-39 brukes blant mange andre av det norske flyvåpenet.

GLSDB vil bli skutt ut av kjøretøyet HIMARS og så glidefly fram til målet. Det er et presisjonsvåpen som bruker både GPS og treghetsnavigering. Presisjonen skal være én meter.

GBU-39 kalles også small diameter bomb. Det er en flybombe med foldbare vinger. Bomben koster omtrent 400.000 kroner. Motoren er én av flere komponenter i raketter som hver koster opp mot én million kroner.

VELKJENT: GBU-39 slippes fra en F35. Teknologien som gjør disse bombene presise er prøvd nøye ut. Foto: USAF

Dekker et behov

Ukrainerne sier de har hatt stor nytte av det amerikanske rakettartilleriet. Siden i sommer har de brukt kjøretøyene HIMARS og M270 til å sende ut mange hundre raketter mot russerne.

Offensiven i Kherson ble blant annet gjort mulig på grunn av dette langtrekkende artilleriet.

Rakettene kan ramme mål opp til 80-90 kilometer fra utskytningsstedet. Som et motsvar har russerne plassert sine forsyningsbaser utenfor denne rekkevidden.

Glidebombene vil kunne ramme disse basene, og tvinge russerne til å flytte dem ytterligere bakover. Det vil gjøre forsyningssituasjonen vanskelig.

TUNGVEKTER: Ukrainerne ønsker Atacms. Med dette rakettvåpenet kan de treffe mål også på det okkuperte Krim. Foto: US MIL

Vil ha noe annet

GLSDB er ikke et våpen amerikanerne har tatt i bruk til nå. Det finnes derfor få av dem. Boeing skriver i et dokument Reuters har sett at produksjon i stor skala kan starte raskt, og at de kan leveres til ukrainerne til våren.

Det ukrainerne gjentatte ganger har bedt om, er rakettvåpenet Atacms. Det finnes store mengder av det på lager.

Det er politiske grunner til at ukrainerne ikke har fått Atacms. President Joe Biden skrev 31. mai at USA ikke vil levere våpen som gjør det mulig for ukrainerne å ramme mål i Russland.

Med Atacms kan ukrainerne treffe mål langt inn i Russland. Det kan også nå alle russiske mål i de okkuperte områdene. Det kan ikke GLSDB.