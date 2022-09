Vil at Norge skal betale erstatning for klimakonsekvenser i fattige land

Flere fattige land leverte denne uken et forslag til FNs generalforsamling. De vil ha klimaerstatning gjennom klimaskatt overfor skadene de nå opplever.

Blant disse landene finner vi Pakistan. Det flomrammede landet har fått kjenne klimaendringene på kroppen den siste tiden. Mer enn 33 millioner mennesker har blitt gjort hjemløse etter flommen.

– Jeg liker ikke å bruke ordet naturkatastrofe, for det er unaturlig, i og med at nedbøren er 50 prosent verre enn den ville vært uten klimaendringer, har Pakistans utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari tidligere uttalt til NRK.

Nå går Danmark først i rekken. De vil betale direkte erstatning for klimakonsekvensene fattige land nå opplever. De har lovet 100 millioner danske kroner til utviklingsland.

– Det er grovt urettferdig at verdens fattigste land skal lide mest av klimaendringene, når de har bidratt minst til dem, sa Danmark utviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Tidligere har og den belgiske regionen Wallonia og Skottland satt av penger for skader. Disse er ikke medlemsland i FN. Dermed blir Danmark det første medlemslandet som gjør det.

Vil at Norge skal følge etter

MDG vil at Norge skal følge etter. I et skriftlig spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre stiller stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg spørsmål om Norge vil følge Danmarks eksempel.

– De fattigste landene påvirkes ofte mest av klimaendringene, selv om de har bidratt minst til verdens utslipp, skriver Berg,

MDG mener Norge har et ansvar for å stille opp for fattige land som rammes hardt av klimaendringene.

– Dette er land som i liten grad har vært med på å skape de klimaendringene de rammes av. Dette står i grell kontrast til land som Norge som har produsert og tjent seg rik på å produsere fossil energi, skriver fungerende leder Arild Hermstad til NRK.

Partiet tror at rike land risikerer søksmål mot seg om de ikke vil betale erstatning eller vil slutte med utslipp og produksjon av fossil energi.

Vil øke støtten

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener Norge har et stort ansvar for å sikre at klimaendringer ikke fører folk dypere ned i fattigdom.

I november skal Espen Barth Eide på klimatoppmøtet i Egypt. Der håper han på større enighet i hvordan de skal hjelpe fattige land i å takle klimaendringene. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Så må vi øke støtten til sårbare land, slik at de kan møte klimaendringene uten at deres økonomiske utvikling settes tilbake, skriver han i en e-post til NRK.

Eide gir honnør til Danmarks løfte. Han mener Norge og bidrar med sin del, gjennom fond under Parisavtalen og Kyotoprotokollen.

I november skal statsråden på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt. Der håper han å komme fram til en større enighet blant verdens land om hvordan man skal håndtere skadene av klimaendringer, spesielt å sårbare utviklingsland.