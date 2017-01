Nesten sju måneder etter at det britiske folk stemte for å melde Storbritannia ut av EU, kom statsminister Theresa May med sine prioriteringer for forhandlingene med EU. Hun vil ut av det indre marked og ut av tollunionen. Det er et klart brudd hun legger opp til.

– Vi vil ikke være halvveis inne, halvveis ute. Vi ønsker et nytt og likestilt partnerskap – mellom et uavhengig, selvstyrt og globalt Storbritannia og våre venner og allierte i EU, sa May.

– Liberal Brexit

– Jeg er helt henrykt, sier parlamentsmedlem Douglas Carswell fra det britiske uavhengighetspartiet UKIP. Han er UKIPs eneste medlem i Underhuset, og har lenge vært en ivrig forkjemper for Brexit. For over to år siden meldte han overgang fra Det konservative partiet til UKIP på grunn av uavhengighetsønsket.

– Vi hørte i dag en britisk statsminister som har forpliktet seg til det jeg vil kalle en "liberal Brexit". Det er et herlig øyeblikk for oss som kjempet for å forlate EU. Jeg håper det betyr at noen av dem som stemte for å bli værende, ser at Brexit er noe de kan slutte seg til. Det er en liberal visjon for landets framtid, sier han til Urix i kveld.

Douglas Carswell er uavhengighetspartiet UKIPs eneste medlem i Underhuset i det britiske parlamentet. Foto: Rtv

Modell for Norge

Carswell mener den avtalen Storbritannia forhandler frem med EU kan bli en mal også for Norge.

– Norge ble med i det indre markedet og etablerte sitt forhold til EU som en opptakt til å bli medlem. For som i Storbritannia ønsket deres politiske elite at Norge skulle bli EU-medlem. Heldigvis hadde det norske folk mer vett enn politikerne og sa nei. Dermed er dere blitt sittende fast i et slags forværelse, med en svært mangelfull avtale, sier Carswell.

– Hvis Norge også ba om en tilsvarende tilknytning, ville det styrke både Storbritannia og Norge.

Parlamentet skal stemme over avtalen

May sa i talen at hun kommer til å legge fram avtalen for det britiske parlamentet. Men ifølge Carswell blir det en utmeldelse fra EU uansett.

– Selv om den nye avtalen avvises, kommer vi til å melde oss ut av EU. Parlamentet kan ikke legge ned veto mot Brexit. Hvis parlamentarikerne ikke henger med på nye måter å gjøre ting på, kan de avsettes gjennom et nyvalg.

Vanskelige forhandlinger

Det er ventet at May og den britiske regjeringen aktiverer paragraf 50 i Lisboa-traktaten. Fra da har partene to år på å bli enige om en avtale.

Forhandlingene er ventet å bli vanskelige. May advarte EU om å ville straffe Storbritannia for å forlate unionen.

– Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale, sa hun.