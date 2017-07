Vil at Charlie Gard (11 måneder) får dø hjemme

Foreldrene til elleve måneder gamle Charlie Gard kommer i dag til å be britisk høyesterett tillatelse til at den dødssyke sønnen får dø hjemme.

Det ble i går klart at de gir opp kampen om alternativ behandling i USA, og sier at det er for sent, melder Sky News.

Charlie Gard lider av en sjelden genetisk sykdom i mitokondriene som har gitt ham omfattende hjerneskader.

Legene ved det britiske barnesykehuset Great Ormond Street, som har behandlet ham, mener han ikke vil kunne overleve, og at det beste for gutten er å få dø.

Foreldrene sier de ikke forventer at han vil leve til ettårsdagen 4. august.