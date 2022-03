Viktige ord og uttrykk om krigen i Ukraina

Folkemord

Russiske myndigheter beskylder Ukraina for «folkemord» i Øst-Ukraina som begrunnelse for krigen. Det foreligger ingen bevis for dette og er gjentatte ganger avkreftet av uavhengig observatører.

Fremmedkriger

Det er ikke straffbart å krige på vegne av en annen stat. Det forutsetter at man tilslutter seg det utenlandske forsvaret helt og bærer deres uniform. Fremmedkrigeren er under denne statens rettssystem. Den ukrainske ambassaden i Oslo har sagt at flere titalls nordmenn ønsker å dra til Ukraina som fremmedkrigere.

Sanksjoner

Når én eller flere stater bruker diplomatiske eller økonomiske virkemidler for å få en stat til å handle annerledes enn den ellers ville gjort. Det å bruke sanksjoner kan slik forstås som et maktmiddel. Økonomiske sanksjoner kan ha alvorlige konsekvenser for landet som blir rammet.

SENDER VÅPEN TIL UKRAINA: Norske soldater under trening med panservernvåpen M72 på Rena. Foto: Anette Ask / Forsvaret / NTB

Panservernvåpen

Norge har donert 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina. De produseres av Nammo på Raufoss. Det regnes som enkelt å bruke, og kan ramme stridsvogner fra relativt kort hold.

Pro-russiske separatistgrupper

Dette er de russiskstøttede opprørsgruppene som har hatt kontrollen eller opererer i provinsene Donetsk/Luhansk.

OLIGARK: Jern- og stålmagnat Alisjer Usmanov har fått medalje av Putin. Men oligarken taper enorme summer på krigen. Foto: SPUTNIK / Reuters

Oligark

Betegnelsen på en liten, økonomisk elite i Russland. Oligarkene skaffet seg eierskap i bedrifter og naturressurser under privatiseringen da Sovjetunionen ble oppløst.

Les mer: Putins milliardærer

Anneksjon

Å annektere et område betyr at en stat erobrer det og erklære det for sitt. I folkeretten viser begrepet til varig tilegnelse av territorium ved en stats ensidige erklæring. En anneksjon vil være urettmessig.

ANNEKTERT OMRÅDE: Russiske militære kjøretøy i Armyansk på Krim-halvøya fredag 24. februar. Foto: STRINGER / AFP

Okkupasjon

Når et område innenfor landets internasjonalt anerkjente grenser er under militær kontroll av et annet land. Okkupasjon betegner en midlertidig tilstand, og er derfor noe annet enn varig erobring (anneksjon).

Invasjon

En invasjon er militære styrkers inntrengning på fremmed territorium, til lands, fra sjøen eller gjennom luften.

Folkeretten

Folkeretten bestemmer hva stater kan gjøre, både i fredstid og i væpnede konflikter. Reglene i krig gjelder uavhengig av utgangspunktet for krigen og gjelder alle parter i konflikten. Folkeretten består både av internasjonale avtaler og sedvanerett (uskrevne rettsregler).

Reglene er kompliserte og forskere er for eksempel uenige om norsk våpenleveranse gjør oss til «medkrigere».

Hybridkrig

Hybridkrigføring er et samlebegrep på skjult krigføring som dataangrep i kombinasjon med militære angrep. Det kan også bli brukt om andre påvirkningsoperasjoner som sabotasje eller propaganda.

TRUFFET: Ødeleggelser utenfor administrasjonsbygningen i Kharkiv som ble truffet av en rakett tirsdag. Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / Reuters

Krig

Krig er en organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje, skriver Store norske leksikon.

FNs sikkerhetsråd

Består av 15 medlemsland og skal bevare fred og sikkerhet. Sikkerhetsrådet kan sende ut fredsbevarende styrker. Stormaktene USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia har imidlertid vetorett. Det betyr at ett av disse landene kan stoppe vedtak selv om det er flertall.

DUMA: Den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, applauderer etter at den har godkjent at russiske styrker kan brukes i Øst-Ukraina. Bildet er fra 22. februar. Foto: HANDOUT / AFP

Duma

Den lovgivende forsamlingen i Russland, altså det samme som det Stortinget i Norge. Ordet betyr «å tenke etter».

Kreml

Betyr festning eller borg. Kreml (i Moskva) brukes ofte i betydning den russiske regjeringen.

Krim

Halvøya er annektert av Russland. Det betyr at den er innlemmet formelt i russisk territorium. Dette er ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet. Krim-halvøya tilhører folkerettslig Ukraina. Halvøya ble okkupert av russiske styrker, deretter holdt de en meget omstridt folkeavstemning om å bli en del av Russland som ga flertall for innlemmelse.

Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

Donetsk/Luhansk

Siden 2014 har deler av disse fylkene vært kontrollert av opprørsgrupper, altså utenfor myndighetenes kontroll. Russland har støttet disse gruppene. Disse fylkene er nå anerkjent av Russland som uavhengig stater, per nå kun med støtte fra Syria.

Donbas

Regionen hvor de to opprørskontrollerte regionene (Donetsk/Luhansk) ligger. Ikke hele Donbas har vært under russiskstøttede opprøreres kontroll, store deler har vært kontrollert av ukrainske regjeringsstyrker.

Minsk-avtalene

Disse tok sikte på å stanse voldshandlingene i Øst-Ukraina i 2014/15. Målsettingen om våpenhvile og større selvstyre for de opprørskontrollerte områdene har ikke blitt realisert.

I Minsk 2-avtalen var Frankrike og Tyskland også inkludert, det er dette som kalles Normandie-formatet. Disse avtalene ansees brutt gjennom Russlands anerkjennelse av Donetsk/Luhansk.

Budapest-memorandum

I 1994 avga Ukraina atomvåpnene sine mot en garanti om territoriell integritet (altså at grensene skal respekteres). Russland, USA og Storbritannia sto som garantister.

Kilder: Store norske leksikon, FN.