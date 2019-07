Video viser angivelig Iransk advarsel til britisk krigsskip: – Ikke sett livene i fare

«Stena Impero» ble oppbrakt av hurtigbåter og et helikopter da det skulle passere Hormuzstredet på vei mot havnen Al Jubail i Saudi-Arabia fredag 19. juli.

Den britiske fregatten HMS «Montrose» er på plass i området og har på avstand fulgt over flere titalls skip gjennom Hormuzstredet de siste ukene. Skipet var en time unna da tankeren med britisk flagg ble bordet av iranske spesialsoldater, og hadde ikke mulighet til å blande seg inn.

Mandag offentliggjorde iranske myndigheter det som skal være en video med lydloggen fra et veldig kritisk punkt i den iranske operasjonen mot «Stena Impero», skriver Reuters.

– Pålagt å ikke blande dere inn

Ifølge loggen truet nemlig Revolusjonsgarden HMS «Montrose» da skipet krevde at «Stena Impero» fikk passere.

– Dere er pålagt å ikke blande dere inn i denne saken, sier en iransk marineoffiser til det britiske krigsskipet og får svar:

– Dette er det britiske krigsskipet Foxtrot 236 (HMS «Montrose»). Jeg befinner meg i nærheten av et internasjonalt anerkjent stred med et handelsskip i min nærhet som gjennomfører en transittpassasje, svarer en stemme med britisk aksent.

Deretter følger advarselen fra den iranske revolusjonsgarden:

– Britisk krigsskip Foxtrot 236, dette er Sepah patruljebåt: – Ikke sett deres egne liv i fare.

Også tidligere har Iran offentliggjort deler av kommunikasjon mellom sin egen marine og HMS «Montrose» under beslagleggingen av «Stena Impero», men der kom ikke denne trusselen fram.

Den britiske fregatten HMS «Montrose» har de siste ukene fulgt over 30 tankskip gjennom Hormuzstredet. Skipet var for langt unna til å gjøre noe med Irans operasjon mot «Stena Impero». Foto: Handout . / Reuters

Eldre utveksling med også

Videoen er publisert av det Iranske nyhetsbyrået Tasnim og viser bilder av at skipet blir oppbrakt, og medlemmer av revolusjonsgarden som kommer ut av et helikopter og stiller seg opp på skipets dekk.

Lydloggen er lagt oppå videoen.

I videoen er det også lagt til en utveksling mellom Revolusjonsgarden og det samme britiske krigsskipet fra tidligere denne måneden, da Iran forsøkte å blokkere transitten gjennom Hormuzstredet til den britiske oljetankeren «British Heritage».

Den britiske skipet var på vei ut av Persiabukta og hadde akkurat kommet til stredet da de iranske båtene skal ha forsøkt å få tankskipet til å endre kurs og stoppe i iransk farvann.

Den gang ble imidlertid skipet beskyttet av den britiske fregatten HMS «Montrose», som skal ha rettet sine våpen mot båtene.

Irans Revolusjonsgarde la tidligere ut denne videoen som viser hvordan det britiskregistrerte skipet «Stena Impero» blir bordet. Du trenger javascript for å se video. Irans Revolusjonsgarde la tidligere ut denne videoen som viser hvordan det britiskregistrerte skipet «Stena Impero» blir bordet.

– Forsøk på å vise styrke

Forrige uke ble det klart at den britiske marinen skal eskortere skip som seiler under britisk flagg gjennom Hormuzstredet.

Forsvarsdepartementet i London opplyste at marinen skal følge britiskregistrerte skip, enten enkeltvis eller i konvoi, gjennom det 33 kilometer brede stredet som forbinder Omanbukta med Persiabukta.

Forsvars -og sikkerhetsredaktør i den anerkjente britiske avisen The Guardian, Dan Sabbagh, skriver i en artikkel mandag at lydloggen som Iran har offentliggjort er et forsøk fra landets marine på å vise fram sine evner på havet nå som den britiske marinen øker sin tilstedeværelse i Hormuzstredet.

Torpedojageren HMS «Duncan» ankom området i går for å bistå HMS «Montrose». Fregatten HMS «Kent» er også sendt til regionen. I tillegg har britene fire minesveipere i Persiabukta.