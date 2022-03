Video skal vise sivile bli skutt mens de flykter

Russland har under krigen i Ukraina hevdet at de kun angriper militære mål, men dronebilder viser det som kan være en åpenbar krigsforbrytelse.

En kolonne med sivile biler kjører på en vei i nærheten av Kyiv. De vet ikke at russiske soldater og stridsvogner venter langs denne veien.

Plutselig snur alle bilene.

– Vi hørte skyting. Det ble skutt mot kolonnen, forteller en mann som satt i en av bilene som var på flukt 7. mars.

Videoen viser at en bil stopper, en mann går ut og strekker armene i været.

Da blir han skutt.

To drept

Mannen er identifisert av BBC som Maksim Iovenko.

BBC har snakket med kameraten hans som satt i en av de andre bilene.

– Jeg så at svigerfaren min snudde, jeg snudde også. Det gjorde vi alle sammen. Da vi senere stoppet, så vi at en av bilene manglet, forteller han til BBC.

I bilen satt Maksim Iovenko, kona hans, sønnen deres og vennens mor.

Maksim og kona ble drept. Deres seks år gamle sønn overlevde. Vennens mor ble såret i angrepet.

– Moren min har fortalt meg at Maksim snudde bilen og var på vei tilbake da bilen ble truffet og stoppet, sier kameraten, som ikke ønsker å bli navngitt.

Maksim skal ha ropt at det var barn i bilen.

DREPT: Maksim Iovenko og kona ble drept da de forsøkte på flykte.

Ukrainsk soldat: – Åpenbart sivile

Videoen er filmet av en ukrainsk forsvarsgruppe som brukte en rekognoseringsdrone nær Kyiv. Denne gruppen kan sammenlignes med det norske heimevernet.

I en video på BBC forklarer Zanoza fra denne forsvarsgruppen at de ser de russiske styrkene på videoen, og at det er tydelig at det er sivile som blir skutt.

– Det er åpenbart sivile biler, og personene har på seg sivile klær. Vi kan se et hvitt symbol på stridsvognen og at soldaten har et hvitt symbol på leggen og på armen. Dette er 100 prosent sikkert soldater fra Russland, sier Zanoza i videoen.

Den tyske TV-kanalen ZDF har undersøkt videoen, og konkluderer med at den er ekte. De kjenner også Zanozas identitet.

Videoen viser at den døde kroppen dras vekk fra veien. Bilen blir senere tauet bort og brent.

TYDELIGE TEGN: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener videoen viser at russiske soldater ikke har respekt for sivile liv. Foto: Svein Olsson / NRK

Diesen: – Tre tegn på at man ikke skal skyte

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener dette viser at russiske soldater ikke forholder seg til krigens folkerett.

– Det er et sivilt kjøretøy, en sivilt kledd person og han rekker armene i været. Det er tre tegn på at man ikke skal skyte. Dette er gjort med forsett, en åpenbar krigsforbrytelse, konkluderer Diesen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø fester i likhet med Diesen lit til historien som fortelles av BBC. Ydstebø omtaler det som «rimelig sikker informasjon».

– Det spesielle her er direkte skyting mot sivile. Det er den eneste videoen jeg har sett av denne typen her, sier Ydstebø.

– Han kommer ut av bilen med hendene over hodet. Dette er en krigsforbrytelse selv om vedkommende hadde vært soldat, sier han.

Ydstebø sier det er en risiko når man er på flukt, og at det er vanskelig å gardere seg mot å havne i nærheten av russiske styrker. Man må stole på at krigens folkerett blir fulgt.

Faren: – Før jeg så videoen, hadde jeg et håp

BBC har snakket med Maksim Iovenkos far, Segiy Iovenko. Faren ble oppringt av Maksims tidligere klassekamerat.

– Han var først helt stille, men jeg forsto at noe var galt. Han sa: «Vær sterk. Din sønn og svigerdatter er borte». Før jeg så videoen, hadde jeg et håp, forteller faren til BBC.

Nå har han sett bildene.

– Jeg har sett videoen, men jeg kan fortsatt ikke fatte det før jeg får tatt på kroppen hans, sier Segiy Iovenko.

BBC har kontaktet det russiske forsvarsdepartementet for en kommentar til saken, men har ikke fått svar.