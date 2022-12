Video skal vise russiske soldater som skjeller ut generalen sin

To videoer og et bilde skal vise svært ampre forhold i en mobiliseringsleir i Russland.

I en video publisert i november blir en mann som bærer sterke likhetstrekk med den russiske generalmajoren Kirill Kulakov konfrontert og skjelt ut av egne soldater.

– Du skal svare på spørsmålene våre, sier en soldat i videoen.

– Det er din skyld! sier en annen.

– Dra til helvete, generaljævel! roper en mann rett i ansiktet på Kulakov.

NRK har verifisert videoene og kan stedplassere protestene til storbyen Kazan, øst for Moskva.

NRK finner samtidig ingen tegn til at videoene ikke er ekte.

Flere russiske soldater går helt opp i ansiktet til generalen. – Dra til helvete, generaljævel! roper en mann til Kulakov. Foto: Twitter

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er Kirill Kulakov generalmajor og sjef for den militære kommandoskolen i Kazan.

Flere russiske medier, deriblant TV-kanalen RBC og nettavisen 116.ru, har også rapportert om uroligheter ved mobiliseringsleirer i området.

Videoene er delt av pro-ukrainske kilder på Twitter, blant annet av brukeren @wartranslated 4. november.

En artikkel fra nyhetsbyrået Tatar-Inform omtaler en video samme dag som de ukrainske kildene publiserte den. Byrået bekrefter at soldatene hadde klager.

Disse klagene skal ha vært knyttet til frihetsberøvelse, dårlig materiell og fasiliteter.

President i Tatarstan, Minnikhanov ser på et brett med mat på mobiliseringsleir i Kazan 7. november. Dusjer på mobiliseringssenteret i Kazan. Sengeplasser på leiren på innsiden av hovedbygget. Innsiden av teltene varmes opp med vedovn.

Ifølge artikkelen i Tatar-Inform dro visestatsminister i Tatarstan, Rustam Nigmatullin, til leiren for å lytte til soldatenes bekymringer.

Flere andre bilder fra presidentkontoret i Tatarstan viser generalmajor Kulakov som gir republikkens president Rustam Minnikhanov en omvisning på leiren.

Bilder fra presidentkontoret i Republikken Tatarstan viser Kulakov som gir president Rustam Minnikhanov en omvisning. Foto: SKJERMDUMP OG GRAFIKK NRK / PRESIDENTEN I TATARSTANS KONTOR

I disse bildene kan man deriblant se samme type telt som i videoen der generalmajoren får kjeft.

Kulakov går også med den samme typen bekledning.

Han går blant annet kledd i en grå usjanka-lue med en hvit stjerne i en oransje sirkel. Han går også med et militært antrekk med to svarte epåletter med en enkel gullfarget stjerne på hver.

Flere av teltene i bildene fra presidentkontoret i Tatarstan er identiske med teltene i militærleiren hvor generalmajor Kulakov blir skjelt ut av soldatene. Foto: SKJERMDUMP OG GRAFIKK NRK / PRESIDENTEN I TATARSTANS KONTOR

Ingen søndagsskole

– Slike videoer av russiske soldater som er misfornøyde med tjenesteforholdene har det vært helt siden starten av mobiliseringen, forklarer Una Hakvåg.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

Una Hakvåg har skrevet flere forskningsartikler om forholdene i det russiske forsvaret. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

– At det forekommer slike protester betyr ikke nødvendigvis at de er misfornøyde med å bli mobilisert, sier Hakvåg.

Hun er ikke så overrasket av at soldatene uttrykker misnøye.

– Det russiske forsvaret er ingen søndagsskole. Soldatene har svært dårlige tjenesteforhold og må ofte gjøre kjipe oppgaver. Tidvis er det store slåsskamper mellom soldatene. Dette er sånn sett ganske forventet. Samtidig er det klart at det er et uttrykk for frustrasjon.

Skal ha forlatt leiren i protest

Spenningen ved leiren kan ha nådd bristepunktet.

En video publisert i begynnelsen av desember viser det som skal være flere titalls soldater som forlater leiren i Kazan i protest.

– Kjekkaser, roper en mann mens soldatene marsjerer ut av leiren.

Flere titalls russiske soldater forlater en militærleir utenfor Kazan. Du trenger javascript for å se video. Flere titalls russiske soldater forlater en militærleir utenfor Kazan.

Ifølge flere Telegram-kanaler og Twitter-brukere viser bildene soldater som forlater leiren i protest på grunn av at de ikke fikk lov til å besøke familiene sine og ikke får utbetalt lønn.

Offisielle russiske kilder benekter dette.

I videoen kan man se et lite hvitt tjenestebygg med en blå stripe malt rundt midten av bygget.

Denne typen bygg kan man også se utenfor Kazan Expo på et bilde fra Google Streetview fra april 2021.

NRK har stedsverifisert videoen av soldatene som forlater en militærleir til flyplassen utenfor storbyen Kazan. Vaktboden med blå stripe soldatene går forbi, er identisk med flere vaktboder på flyplassen. Foto: @wartranslated / Twitter / Google Streetview / NRK

Også kontrolltårnet på flyplassen i Kazan er synlig på videoen av de russiske soldatene. Foto: @WARTRANSLATED / TWITTER / GOOGLE STREETVIEW / NRK

I tillegg er det et bygg i bakgrunnen av videoen som kan være kontrolltårnet på flyplassen i Kazan, som ligger rett overfor Kazan Expo.

NRK har undersøkt satellittbilder av området rundt Kazan.

Fra disse bildene blir det tydelig at to av bygningene på den nordre siden av utstillingshallen er identiske med byggene i videoene. Det er dermed sannsynlig at videoen er filmet i dette området.

Storbyen Kazan ligger i republikken Tatarstan, omtrent 900 kilometer øst for Moskva. byen har en befolkning på omtrent 4 millioner innbyggere.

Upopulær mobilisering

Kazan ligger i republikken Tatarstan, omtrent 900 kilometer øst for Moskva.

Informasjon i videoene tilsier at de er filmet på mobiliseringsleiren ved Kazan Expo.

Kazan expo skal ha blitt rekvirert av den russiske hæren for å mobilisere soldater.

Russlands president Vladimir Putin kunngjorde 21. september at landet startet en delvis mobilisering på 300.000 soldater.

Ifølge Putin selv var allerede 50.000 av disse kommet frem til Ukraina i starten av november.

Samtidig kommer det stadig meldinger om vervede soldater som motsetter seg mobiliseringen.

Russiske medier: «Hadde det travelt»

En artikkel fra Tatar-Inform hevder også at videoen av soldater som forlater mobiliseringsleiren er ekte.

Nyhetsbyrået hevder imidlertid at soldatene kun «hadde det travelt» for å møte familiene sine, og hadde ikke tid til å sjekke inn ved utgangen.

Soldatene skal ha blitt påminnet om dette og dratt tilbake for å gå gjennom en ordinær utsjekking av leiren, skriver byrået.

På slutten av videoen begynner flere å rope, og noen soldatene løper tilbake mot inngangen.

Tatar-Inform hevder at videoen er blitt spredt av ukrainske aktører «for å destabilisere situasjonen» i Russland.

Disse burene skal brukes for å holde berusede soldater låst inne på Kazan Expo, ifølge nettavisen 116.ru. Sengeplasser i Kazan Expo fotografert under presidenten i Tatarstans besøk. Merk flagget, gulvdekket, lystypen og detaljene i taket. Innsiden av Kazan Expo på Google Streetview. Både gulvdekket, typen lys, stålarmatur og detaljer i taket samsvarer med de på bildet av buret fra 116.ru.

Improvisert fyllearrest

Et annet bilde fra leiren skal vise soldater som sitter i et bur.

Ifølge nettstedet 116.ru skal buret bli brukt for å holde styr på berusede soldater.

Interiøret i bygget samsvarer med offentlig tilgjengelige bilder av innsiden av Kazan Expo.

116.ru skriver også på søndag at en mobilisert soldats kone ikke har klart å få utbetalt lønningene til mannen for september og oktober.