En video som spres på sosiale medier viser det som skal være over 100 palestinske fanger som er blitt internerte på en fotballbane i Gaza.

Mange av dem ser ut til å ha hendene bundet på ryggen. Flere har øynene dekket til med tørklær eller tøystykker.

Videoen viser mange av fangene stilt opp på rekke og rad på fotballbanen, omringet av israelske soldater.

De fleste som vises i videoen er menn, både unge og gamle. Det ser også ut til at det kan være barn blant dem.

Alle er avkledd, og er kun iført undertøy.

Også kvinner skal være internert. De ser ut til å ha på mer tøy. Også de er bakbundet med tørklær.

Publisert på julaften

Israelske soldater har tilsynelatende forvandlet stadionet til et stort interneringssenter.

Videoen ble publisert på YouTube 24. desember. NRK har verifisert filmen og geolokalisert den til Yarmouk stadion i Gaza by, men det er uvisst når den ble filmet.

Yarmouk stadion ligger i Gaza by, nord på stripen.

Videoen viser at gruppene av fanger går til midten av fotballbanen. De står i korte køer på rundt fire eller fem personer hver.

Israelske soldater peker våpnene sine mot menneskene, viser videoen.

Det er også militære kjøretøy og stridsvogner til stede. Det er lagt til musikk under redigeringen av videoen.

Fotballbanen har blant annet blitt brukt til fotballkamper i den palestinske cupen. Dette fra finalen i 2015. Foto: Reuters

IDF: Sikrer at de ikke skjuler eksplosiver

Det israelske forsvaret (IDF) har ikke benektet at videoen er autentisk, ifølge Sky News.

IDF sier at de internerte menneskene blir behandlet i tråd med Folkeretten. NRK har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med IDF om saken.

Til Sky News svarer IDF at de jobber for å «oppløse Hamas sine militære kapasiteter», og som en del av innsatsen blir mistenkte terrorister arrestert og avhørt.

Så langt i krigen har 20.424 blitt drept i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Foto: Reuters

– Enkeltpersoner som blir funnet å ikke delta i terroraktiviteter blir løslatt, hevder IDF, som legger til at det er nødvendig for terrormistenkte å utlevere klærne sine, slik at de kan gjennomsøkes for å sikre at de ikke skjuler eksplosive vester eller andre våpen.

– Fanger får tilbake klærne når det er mulig, sier IDF.

Palestinske tilskuere under en fotballkamp mellom Gaza-stripens Shejaia og Hebrons Al-Ahly på Yarmouk stadion. Foto: SUHAIB SALEM / Reuters

Ikke første gang

NRK har tidligere skrevet om norsk-palestinske Nahla som gjenkjente egne slektninger på bildene av palestinske fanger nord i Gaza.

Bildene som spredte seg da, viste palestinske fanger strippet og bakbundet.

Faktisk Verifiserbar verifiserte flere av bildene fra starten av desember. Også da var det til sammen over 100 menn.

Bildene ble geolokalisert til Beit Lahiya, som ligger nord på Gazastripen.