Filmen fra overvåkningskameraene viser et kornete, uklart bilde. En gruppe maskerte soldater står med ryggen mot en vegg, skjult bak skjoldene sine. Bak dem er det personer som beveger seg. En av soldatene holder en vakthund i bånd.

Ifølge den israelske TV-kanalen Keshet 12 viser videoen israelske soldater som begår seksuelle overgrep mot en palestinsk varetektsfange. Den angivelige handlingen foregår bak skjoldene, skjult for overvåkingskameraene.

Videoen skal være fra den israelske militærbasen og interneringsleiren Sde Teiman, som har blitt kalt «Israels Guantanamo». Militærbasen ligger i Negev-ørkenen helt sør i Israel.

– Det er en foruroligende video. Det er veldig vanskelig å se ting vi har hørt og lest om så lenge så klart i en video, sier Guy Shalev til NRK.

Han er leder i menneskerettighetsgruppen Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

Guy Shalev, leder i Physicians for Human Rights, ber myndighetene i Israel om å følge krigens lover. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Den palestinske mannen, som skal ha blitt utsatt for overgrepet, ble brakt til sykehus med livstruende skader. Han hadde synlige skader på overkroppen og i anus, ifølge Physicians for Human Rights, som har vært tett på saken.

Fordi fangen måtte til et sivilt sykehus, ble det startet etterforskning.

Ni reservesoldater, som jobbet som fangevoktere ved Sde Teiman, ble arrestert av israelsk militærpoliti for litt over en uke siden. Flere hundre israelere forsøkte å trenge seg inn på militærbasen for å forsvare soldatene.

USA ber om gransking

En talsmann for USAs utenriksdepartement bekrefter at de har sett videoen og krever at det israelske militæret og den israelske regjeringen gransker hendelsen. Det samme gjør FN.

Guy Shalev sier til NRK at de kjenner til minst 10 andre lignende saker fra Sde Teiman.

– Denne saken er ikke unik. Det unike er at denne saken fikk oppmerksomhet i Israel og internasjonalt. For denne personen ble så alvorlig mishandlet at han måtte på et sivilt sykehus, og informasjonen om hva som hadde skjedd med ham kom ut, sier Shalev.

Physicians for Human Rights mener overgrep mot palestinske fanger skjer i alle typer israelske fengsler.

For en måned siden anmeldte menneskerettighetsgruppen en lignende sak, men foreløpig er anmeldelsen møtt med taushet fra myndighetene.

IDFs øverste militæradvokat skal til en komité i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset ha bekreftet at de undersøker 74 mulige mishandlingstilfeller i Sde Teiman. Det skriver The Jerusalem Post.

Sde Teiman ligger rundt 30 kilometer fra Gazastripen.

Israel avviser påstandene

Det israelske forsvaret avviser overfor NRK at deres soldater begår overgrep, inkludert overgrep av seksuell art, mot palestinske fanger i fengsler eller interneringsleirer.

– IDF opererer i henhold til internasjonal og israelsk lov og ivaretar rettighetene til fanger som er i varetekt i våre anlegg. Ethvert misbruk av fanger, enten under arrestasjon eller avhør, er ulovlig og mot IDFs retningslinjer.

– IDF tar slike handlinger på alvor og gjennomgår enhver påstand om overgrep grundig, skriver de i et svar til NRK.

De opplyser videre at de har en rekke overvåkingsmekanismer som skal sikre at ulovlig behandling ikke skjer, og at de har klare prosedyrer som følges ved mistanke om straffbare handlinger.

Les hele svaret fra IDF her IDF opererer i henhold til internasjonal og israelsk lov og ivaretar rettighetene til vareteksfangene i sine anlegg. Ethvert misbruk av fanger, enten under arrestasjon eller avhør, er ulovlig og mot IDFs retningslinjer, og er strengt forbudt. IDF tar slike handlinger på alvor og gjennomgår enhver påstand om overgrep grundig. IDF avviser kategorisk påstander om systematiske overgrep, inkludert seksuelle overgrep, i interneringsfasiliteter. Varetektsfangene får tre måltider om dagen, ivaretatt sin personlige hygiene, regelmessige dusjer, rene klær og tilfredsstillende medisinsk behandling. IDF har ulike overvåkingsmekanismer for å sikre at interneringsfasilitetene drives i henhold til IDF-instrukser og loven, inkludert inspeksjoner av utenforstående senioroffiserer, kontinuerlig fjernsynsovervåking, regelmessige gjennomganger av IDFs Operations Directorate og overoppsyn fra befal i leiren. Klager om uakseptable eller utilstrekkelige interneringsforhold videreformidles til de rette IDF-instansene og følges opp i samsvar med gjeldende instrukser. Det iverksettes disiplinære tiltak mot leirpersonal om nødvendig, og strafferettslig etterforskning iverksettes når det er rimelig mistanke om at det kan være begått en straffbar handling.

I en e-post til NRK skriver Israels ambassade at «Israel ikke har immunitet for loven».

– Heller ikke mot monsterterroristene som utførte massakren den 7. oktober, skriver de før de fortsetter:

– Dette er grunnen til at militærpolitiet har foretatt arrestasjoner blant mistenkte lovbrytere, og at de nå står for retten.

Israelske soldater ved Sde Teiman-basen 29. juli. Foto: Tsafrir Abayov / AP

«Velkommen til helvete»

Denne uken publiserte den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem en rapport med tittelen: «Velkommen til helvete: Det israelske fengselssystemet som et nettverk av torturleirer».

Rapporten er basert på vitnesbyrdene til 55 palestinere som har vært holdt i israelske fengsler. De fleste ble løslatt uten tiltale. De forteller om systematiske overgrep. At de ble utsatt for fysisk og psykisk tortur og nektet mat og medisiner.

Rapporten hevder at israelske fengsler er blitt forvandlet til en form for torturleire.

I slutten av juli publiserte også FN en rapport som anklagde Israel for tortur og seksuelle overgrep mot palestinske fanger.

I april sendte en lege ved feltsjukehuset i Sde Teiman et varslerbrev til Israels helseminister om behandling av de palestinske fangene i leiren.

Hevder det er «selvpåførte skader»

Den israelske avisen Ynet skriver at en medisinprofessor i en rapport til militærdomstolen som behandler anken fra de fem soldatene som fortsatt er i arrest, hevder skadene til den palestinske fangen fremstår som «selvpåførte».

Professoren, som baserer sin rapport på fangens medisinske journal, mener fangen ikke hadde skader som skulle tilsi seksuell mishandling da han ankom sykehuset.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir beordret hardere behandling av palestinske fanger etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Foto: Ammar Awad / Reuters

Minister forsvarer fangebehandling

Da arrestasjonene ved Sde Teiman-basen ble kjent, beskrev sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir de pågrepne soldatene som «helter».

Den kontroversielle ministeren leder et høyrenasjonalistisk parti og kommer fra den radikale bosetterbevegelsen.

Etter det Hamas-ledede angrepet mot Israel 7. oktober, der over 1000 israelere ble drept, gav han ordre om hardere behandling av palestinske fanger.

– De blir nå behandlet slik de bør bli behandlet, uttalte Ben-Gvir på israelsk TV.

Endringen i fangebehandlingen bekreftes av en talsperson for det israelske fengselsvesenet til nyhetsbyrået Reuters.

– Et eller annet har gått litt i stykker

– Jeg tror ikke det har vært så ille tidligere, sier Bjørn Gunnar Saltnes til NRK.

Han har i mange år arbeidet som menneskerettighetsobservatør på den palestinske Vestbredden og er styremedlem i PIM – Kampanjen palestinske barn i israelske militære fengsler.

Saltnes sier i likhet med Guy Shalev at man tidligere har hørt antydninger om at palestinske fanger blir utsatt for seksuell mishandling. Men temaet er tabubelagt, og dokumentasjonen vært sparsom.

– Det er et eller annet som har gått i stykker i det israelske samfunnet, mener han.

Delvis avkledde palestinske fanger satt tett i tett med bind for øynene på et lasteplan i Gaza i desember i fjor. Foto: Moti Milrod / AP

Verre etter 7. oktober

Den erfarne menneskerettighetsobservatøren forteller at palestinere blir dehumanisert i det israelske samfunnet. De omtales som «terrorister», eller «mulige terrorister». Dette preger også det israelske militæret, IDF.

– Mitt inntrykk er at etter 7. oktober har det gått helt av skaftet. Det er en dynamikk i dette som gjør at de har sluppet løs «galskapen» på et annet nivå enn det de har gjort før, sier Saltnes.

På ene siden handler det om det kollektive traumet fra jødeforfølgelsen, som preger hele det israelske samfunnet, mener Saltnes. På den andre siden er det drevet frem politisk av Israels ledere, som ønsker å ta kontroll over palestinsk territorium.

